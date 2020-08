Un mes después

Ayer se cumplió un mes del discurso del 20 de julio en el que el presidente Iván Duque lanzó su plan de reactivación de la economía.



El llamado “Compromiso por el Futuro de Colombia”, en sus cuatro pilares más la salud, jalonará recursos mayoritariamente privados de unos 109 billones de pesos en los próximos años, y busca generar alrededor de un millón de empleos directos e indirectos.



Más que ideas novedosas o apuestas alternativas, los paquetes del plan comprenden iniciativas en infraestructura, energía, construcción y hasta trasformación digital que ya venían trabajándose desde el Plan Nacional de Desarrollo.



El resultado es un paquete donde más del 80 por ciento de los recursos son provenientes del sector privado. El escaso margen de maniobra fiscal del Estado -con históricos niveles de endeudamiento y de déficit en las cuentas- no da para un plan tradicional centrado en el gasto público.



En otras palabras, tanto el plan gubernamental como la reactivación de la economía se sostienen sobre los hombros de las actividades privadas, algunas de las cuales están aún cerradas o su reapertura ha venido perdiendo velocidad.



Si bien el primer mandatario acertó en identificar la aceleración como el factor crucial para el plan, el resto del Gobierno pareciera no haber recibido esta instrucción de manera enfática.



El presidente Duque anunció hace treinta días la presentación de cinco proyectos de ley como parte de este “Compromiso por Colombia”. Al menos tres de estas iniciativas -la de trabajo remoto, la que impulsa la economía naranja con el fondo “Reactivarte”, y la de seguridad social para los trabajadores de las plataformas -todavía no se han radicado en el Congreso.



Cabría esperar que tras dos años con la economía naranja en la agenda de Gobierno y tras cinco meses de pandemia, los articulados de estos proyectos estuvieran más avanzados.



Algunos proyectos de infraestructura de vías 4G reportan ligeros avances, mientras que en otros no se presentaron adelantos. El paquete de una treintena de inversiones minero-energéticas por 36 billones de pesos siguen enfrentando las demoras propias de este tipo de obras.



De los 200 mil subsidios de vivienda que integran la contribución de la construcción, el Ministerio de Vivienda reportó que 10 mil estarían entregados para finales de agosto.



Una de las 17 iniciativas del pilar de transformación digital del plan -la formación de 100 mil programadores en dos años- fue lanzada hace dos días dentro de la Misión TIC 2022.



Si algo ha sucedido en estos primeros 30 días del “Compromiso por Colombia” es que el sentido de urgencia de las medidas de recuperación ha aumentado. La contracción histórica del PIB del segundo trimestre, los datos del comportamiento sectorial de comercio e industria y el desempleo han terminado de dibujar un alarmante panorama para la economía nacional.



A lo anterior se añaden tanto el tránsito del país a las peores semanas de contagios del coronavirus como las medidas restrictivas y de encierro que han frenado el ritmo de la reactivación.



Aunque el verbo activo del plan del Gobierno es “acelerar”, las decisiones en los distintos frentes se siguen tomando con los tiempos y ritmos de antes de la pandemia. Una reactivación desde los bolsillos privados requiere coordinación interinstitucional e intragubernamental, generación de confianza públicoprivada y una gerencia única y centralizada en la Casa de Nariño.



Pisar el acelerador va desde hacer un seguimiento cercano a cada una de las decenas de iniciativas, proyectos y paquetes del plan, hasta comunicar estratégicamente a la opinión, las regiones y los actores económicos cómo vamos. Un mes después, cabe preguntarse qué tanto hemos avanzado.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda