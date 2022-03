Un mes después

Hace un mes las fuerzas rusas iniciaron una guerra por el control del territorio ucraniano. Lo que en el papel era una operación militar rápida para montar un régimen proKremlin en Kiev se han convertido en treinta días de duros enfrentamientos, que hoy se están presentando en las calles y suburbios de las principales ciudades de Ucrania. La valentía con que los invadidos están resistiendo -con símbolos como el presidente Volodímir Zelenski- está siendo transmitida en vivo a las pantallas y redes sociales del mundo entero.



Son múltiples los frentes alarmantes que este conflicto bélico está desatando y que no se limitan a las infructuosas negociaciones y a la presión internacional sobre Moscú. Por ejemplo, la invasión rusa y las sanciones económicas impuestas por EE. UU. y los países europeos, han disparado los precios, la volatilidad de las materias primas y los recursos energéticos como el petróleo y el gas natural. En medio del incremento global de la inflación millones de hogares europeos y norteamericanos están pagando más por sus recibos de la energía y de otros productos básicos, con las previsibles consecuencias de rechazo político y mala percepción pública contra los gobiernos en ejercicio.



La geopolítica de la energía se ha transformado ante la decisión del Kremlin en Ucrania. Tanto EE. UU. como otras economías ricas están desplegando planes para profundizar las explotaciones de petróleo y otras materias primas, propias y por parte de aliados, que reduzcan en el mediano plazo la dependencia de las exportaciones energéticas de Rusia. Incluso Colombia vende ahora unos 40 mil barriles adicionales de crudo a EE. UU. por ese motivo, anunció el Ministerio de Minas. Ya algunas alternativas de exploración de hidrocarburos como los yacimientos no convencionales y la costa afuera están ganando mayor atractivo para las inversiones. Otro frente preocupante es el humanitario. La estrategia militar de Vladimir Putin se ha concentrado en fuertes ataques a las zonas urbanas y ha impuesto sobre la población civil un severo castigo. Más de 10 millones de ucranianos han escapado de sus casas -3,5 millones se han refugiado en varios países vecinos-, generando una grave crisis migratoria, de acuerdo a las Naciones Unidas. Si bien las fuerzas ucranianas han logrado frenar, y hasta complicar, el avance ruso -cual David versus Goliat-, la destrucción física y los muertos y heridos han infligido un trágico impacto.



La cadena global de alimentos es otra afectada por el mes de guerra. Si bien los precios de los productos básicos, materias primas e insumos ya llevan varios meses con una tendencia mundial al alza y siguen generando presiones inflacionarias en todo el mundo, el conflicto ruso en Ucrania ha agravado esa situación. No solo Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% de las exportaciones globales de trigo y cebada sino también las sanciones están afectando el comercio de fertilizantes, urea y otros productos cruciales para la producción de comida. La FAO, agencia de agricultura de Naciones Unidas, alertó la semana pasada sobre el aumento del riesgo de hambrunas en varias partes del planeta, como el norte de África y el Medio Oriente.



La amenaza de desabastecimiento de los insumos agropecuarios ya impacta a los productores colombianos y la SAC encendió las alarmas. A los aumentos de precios de los alimentos, que jalonan la disparada de la inflación en el país, se suman el alza de los costos en la producción. Esta es una situación que merece atención y mayor acción de las autoridades para morigerar las consecuencias de estas disrupciones.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda