Un motor sin fuerza

En estos días se desarrolla en Barranquilla el Congreso Colombiano de la Construcción, que convoca a los principales actores de una de las actividades productivas jalonadoras de la economía colombiana. El encuentro anual de los edificadores está teniendo lugar en momentos en que el sector, en especial la construcción de vivienda, atraviesa, en palabras de Guillermo Herrera, presidente de Camacol, un “severo panorama”.



Las cifras oficiales del gremio constructor reflejan literalmente un tablero en rojo. Las ventas de vivienda -VIS y No VIS- cayeron en septiembre 49,2 por ciento mientras que, en lo corrido del 2023, la reducción alcanza 48 por ciento y la comparación a doce meses registra un negativo de 43,3 por ciento.



Los lanzamientos de VIS en los primeros nueve meses del año se han desplomado 51,9 por ciento y las iniciaciones en esta misma categoría han descendido 23,6 por ciento. Sin temor a exagerar, se puede afirmar que el mercado de la vivienda es hoy la mitad de lo que era en el 2022.



Para una mejor dimensión de la contracción, entre enero y septiembre de 2023 se han dejado de vender alrededor de 92 mil viviendas, de las cuales 73 mil pertenecen al rango de interés social. No sorprende entonces que la pérdida en inversión el sector residencial ronde los $17 billones, casi dos puntos porcentuales del PIB nacional.



Esta fotografía de la construcción de vivienda debería disparar todas las alarmas, en especial en medio de un proceso de desaceleración de la economía colombiana. La actividad constructora no solo es generadora intensiva de empleos y de valiosos encadenamientos productivos, sino una invitada de lujo a las estrategias contracíclicas y de reactivación de la dinámica económica.



La capacidad de los ladrillos y el cemento para inyectar vitalidad a un aparato productivo desfalleciente han sido probadas con éxito una y otra vez.



Otro aspecto de preocupación compete a la faceta social de este sector. La edificación de viviendas, especialmente las orientadas a los hogares más vulnerables de la sociedad, materializa el sueño de decenas de miles de familias pobres y constituye la subida de varios peldaños en la escalera de ascenso social.



Por ese motivo, dentro de las variables que conforman la medición de la pobreza multidimensional, varias responden a la calidad de la vivienda y del hábitat de los colombianos.



Lo anterior añade aún más gravedad a las dolorosas cifras de desistimiento que viene reportando Camacol. En lo corrido de 2023 la renuncia de familias a cumplir su ambición de adquirir una casa propia ha aumentado 90 por ciento.



Lo que es peor: 23 mil de los 30 mil desistimientos cobijan al segmento de la Vivienda de Interés Social. En otras palabras, literalmente sueños rotos para los hogares más pobres y el fracaso en la mejora de sus condiciones y calidad de vida.



Por esas razones, ha generado desconcierto que la administración Petro no haya llegado a los 72 mil subsidios para el programa ‘Mi Casa Ya’ en las discusiones parlamentarias sobre el recién aprobado Presupuesto General de la Nación para 2024.



No se trata de desconocer los impactos positivos de 50 mil subsidios autorizados, sino de reiterar que el momento económico del país, el financiero de los hogares y el sectorial de los constructores ameritaba una apuesta ambiciosa del Gobierno en materia de financiación de vivienda.



Tanto la inclusión más agresiva de la vivienda social en la estrategia contracíclica como el despliegue de un efectivo diálogo público-privado son urgentes y necesarias para fortalecer a este motor económico.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda