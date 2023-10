Un mundo fragmentado

Hace casi una semana el grupo islámico Hamas lanzó desde la franja de Gaza un brutal ataque terrorista sobre Israel, desatando los vientos de guerra en el Oriente Medio. El saldo de víctimas de la atroz incursión de esa organización palestina superó el millar -incluidos varios colombianos- mientras que la retaliación militar de los israelíes no dio espera y se ha traducido en fuertes bombardeos.

Mientras crecen las expectativas de una invasión terrestre de las fuerzas armadas de Israel a Gaza para descabezar a los cabecillas de Hamas, el mundo se encuentra enfrentando un nuevo choque que aumenta la incertidumbre geopolítica.



Tras la pandemia de la covid-19, la economía global ha enfrentado crisis tras crisis desde la disparada de la inflación de la reactivación hasta la guerra rusa en Ucrania pasando por las disrupciones en las cadenas de suministro.



A lo anterior se deben añadir las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, los efectos de la ralentización del dinamismo económico de Beijing, las distorsiones en los precios de la energía y los alimentos, el aumento en el proteccionismo dentro de los países más desarrollados, las amenazas a la estabilidad financiera global y la elevación de los niveles de pobreza alrededor del mundo.



En otras palabras, toda una serie de conflictos, fenómenos y tendencias que se han venido traslapando en los últimos cuatro años y que jalan las actividades económicas globales hacia abajo.



Lo que los analistas pronostican, incluido el Panorama de la Economía que presentó el FMI en sus reuniones anuales de esta semana en Marruecos, es una reducción en el crecimiento económico global, a la par de una disminución de la inflación, a un ritmo más lento de lo deseable.



Además, las respuestas de los gobiernos a la crisis del coronavirus dispararon los niveles de gasto público y de endeudamiento, creando, en palabras de Pierre-Olivier Gourinchas, economista jefe del FMI, “una creciente dificultad para la mayoría de los países para equilibrar las finanzas públicas”.



No se puede negar que la economía mundial ha demostrado su resiliencia, pero en muchas partes del planeta, la dinámica productiva no ha recuperado sus niveles previos a la pandemia.



Asimismo, las acciones de los bancos centrales, entre otras medidas, continúan llevando a la economía global a un eventual “aterrizaje suave”, es decir, dominar las presiones inflacionarias sin desencadenar severas recesiones.



No obstante, tanto las dos guerras en desarrollo- Ucrania y Gaza -como los factores arriba mencionados se están traduciendo en una creciente fragmentación económica del mundo en bloques aún en reacomodo.



Si bien es aún pronto para dimensionar los impactos completos del nuevo conflicto entre Israel y Hamas en la economía global, se espera que no desencadene efectos de un nivel similar a los generados por la invasión rusa a Ucrania, por ejemplo, sobre los precios energéticos y sobre la producción de alimentos.



De todas maneras, consecuencias de la confrontación en el Medio Oriente se reflejarán, en mayor o menor grado, sobre el petróleo. Dicho lo anterior, sus coletazos tendrán una mayor trascendencia en materia geopolítica y de profundización de este panorama internacional fragmentado y dividido.



Los dos frentes de guerra en Israel y en Ucrania, junto a los otros fenómenos desembocan en un horizonte de corto y mediano plazo marcado por el bajo crecimiento, el debilitamiento de la economía, la disrupción de las cadenas de suministro, la dificultad para bajar la inflación, las restricciones fiscales y la lucha contra la pobreza.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda