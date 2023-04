Un mundo más fragmentado

En esta semana se llevan a cabo en Washington (EE. UU.) las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM), en las que la banca multilateral analiza varios aspectos de la economía global, entre ellas las perspectivas de crecimiento.



En discursos recientes, tanto la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva, como el saliente presidente del Banco Mundial, David Malpass, han dibujado una retadora radiografía en la que se destaca la desaceleración, el choque inflacionario, las tensiones de la geopolítica y un retroceso en la globalización. Georgieva y Malpass coinciden en la preocupación por la seguidilla de duras crisis que la economía mundial ha experimentado en años recientes: la pandemia del covid-19, los impactos de la guerra rusa en Ucrania y la pérdida de ritmo en el crecimiento económico. Las estimaciones del FMI calculan que, tras la dinámica reactivación pos-coronavirus, el crecimiento global cayó de 6,1% en 2021 a 3,4% en 2022.



Al igual que en Colombia, las perspectivas económicas globales para 2023 registran una tendencia a la desaceleración: el FMI recortó su previsión de crecimiento global al 2,8%. No obstante, los comportamientos de economías como la de EE. UU. -la estimación subió 0,2 puntos porcentuales frente a la de enero y ahora está en 1,6%- y China -que crecerá 5,2% este año según el pronóstico- apuntan a unos mejores desempeños que los inicialmente previstos para este año. A pesar de esa resiliencia que estarían evidenciando los países jalonadores de la economía global en el corto plazo, con miras al mediano la foto se oscurece más.



De hecho, de acuerdo con el organismo multilateral, el mundo crecerá a una tasa anual de alrededor del 3% en los próximos cinco años. Este nivel es más bajo que el 3,8% promedio de los pasados 20 años. Lo anterior implica graves consecuencias no solo para la actividad económica global sino para la reducción de la pobreza. En palabras de Indermit Gill, economista jefe del BM, “menos trabajo, menos inversión y menos comercio” ha llevado a unos índices de crecimiento más bajos que los experimentados por el mundo en décadas anteriores.



Lo que queda claro es que, para el FMI y el BM, las secuelas del covid-19 no se han superado y siguen impactando, en especial a los países más pobres. Por ejemplo, en términos educativos, la pandemia causó la pérdida de más de un año entero de educación a alrededor de mil millones de niños alrededor del mundo. En otras palabras, por más que las economías más ricas resistan los vientos de recesión, tanto los países de ingresos medios como los más pobres no se han recuperado totalmente de la pandemia, y terminaron ahogados en peligrosos niveles de endeudamiento. Como lo afirma Georgieva, más de la mitad de las economías más vulnerables y un cuarto de las economías emergentes están en altísimos riesgos de deuda.



Otro frente de preocupación común del FMI y el BM compete al estado del comercio global. La pandemia de la covid y la invasión rusa en Ucrania han generado una disminución en el intercambio mundial de mercancías. Junto a las consecuencias económicas, la guerra en Europa desató unas alineaciones geopolíticas que han fragmentado los flujos comerciales con un costo que podría alcanzar el 7% del PIB global.



Colombia, a pesar de su muy modesto aporte a estas dinámicas mundiales, experimenta todos estos fenómenos como el resto de las economías. El camino recomendado está pavimentado con la protección a los factores del crecimiento, la promoción de la inversión, el fortalecimiento del comercio y la provisión de bienes públicos. Para lo anterior se requiere inyectarle energía a un multilateralismo en crisis.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda