Un nuevo ambiente

El pasado martes, en la Casa de Huéspedes Ilustres en Cartagena, el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo un encuentro con diez de los empresarios más representativos del aparato productivo. A la cita asistieron ‘capitanes’ de distintas industrias desde el agro y los alimentos hasta la banca y la infraestructura pasando por manufacturas y bebidas, incluyendo las cabezas principales del grupo empresarial al que pertenece la casa editorial de este diario.

Cualquier análisis de esta cumbre entre el primer mandatario y los líderes del sector privado debe partir por la potencia de su simbología.



Tras una retórica agresiva contra las empresas, en especial los conglomerados, sorprende la audacia presidencial al convocar a quienes representan como pocos la inmensa contribución del empresariado al desarrollo nacional.



Por el lado de la delegación invitada, su sola presencia- y el tono constructivo en el que se desenvolvió la conversación- ratificó, al más alto nivel, el compromiso de los empresarios más importantes con los temas álgidos de la sociedad.



La fotografía oficial de la cumbre simboliza, por ende, la disposición del primer mandatario de izquierda y de la élite empresarial a generar un espacio de diálogo. Por varios meses el ambiente entre el Gobierno Nacional y los representantes de los gremios de la producción ha estado enrarecido, en buena parte, debido a posturas y decisiones presidenciales. De esta reunión surge no sólo una agenda de trabajo conjunto sino también la generación de un ambiente más despejado para ambas partes.



Cuidar ese nuevo entorno será un reto para la Casa de Nariño en cuanto a frenar la agresividad ideológica. No sería congruente seguir desconociendo las contribuciones del sector privado a la economía y al desarrollo social de Colombia o promover reformas con alta dosis estatizante, en momentos en que el país recibe con expectativa estos acercamientos.



Además, Palacio enfrenta la tarea de definir los caminos futuros para esa agenda con los empresarios que apenas ha sido esbozada y requiere mayor detalle.



Junto a estos poderosos símbolos están otra serie de fuertes mensajes. El primero de ellos atañe a ese paquete de temáticas tratadas en la conversación: educación y su papel en la productividad, la inclusión territorial, el desarrollo productivo de la tierra y el desarrollo de la economía popular. De acuerdo al presidente Petro, estos puntos “se empezarán a desarrollar en mesas de trabajo”.



El siguiente paso para la Presidencia de la República debe orientarse a concretar, en línea con la naturaleza ejecutiva de sus interlocutores, esa ruta que traduzca la conversación de más de tres horas en un espacio para el análisis, el estudio, la evaluación y la implementación de propuestas.



Por ejemplo, en el caso de las amplias brechas que separan las regiones colombianas, el interés de los grandes empresarios por el desarrollo social y económica de La Guajira, el Pacífico y la Orinoquia ofrece una oportunidad dorada para adelantar acciones.



Segundo, es perentorio establecer una conexión práctica y rápida de esta agenda conjunta con una estrategia integral y clara para la reactivación de la economía. El Gobierno debe enviar un fuerte mensaje alrededor del rol crucial de estos grupos empresariales, y el resto del sector privado, en las políticas para recuperar la dinámica económica del país.



En conclusión, a la Casa de Nariño no le basta con la audacia. La fuerza simbólica de esta cumbre entre Petro y los grandes empresarios se diluirá si no se consolidan el diálogo sin agresiones, la agenda con definiciones y las propuestas con la visión ejecutiva del sector privado.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda