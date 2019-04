Un paso clave

Después de casi una década del plan de modernización de la flota de transporte de carga, el Ministerio de Transporte acaba de anunciar un cambio de rumbo en esta política. El Programa de Modernización de Vehículos de Carga apunta a chatarrizar al menos 25.000 vehículos, con un peso superior a 10,5 toneladas y que lleven rodando 20 años o más. Una meta ambiciosa, si se tiene en cuenta que el anterior proyecto, denominado ‘uno a uno’ logró chatarrizar, en casi 10 años, unos 30.000 camiones, con un valor aproximado de 970.000 millones de pesos.



Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito señalan que, en Colombia hay 119.000 vehículos de transporte de carga pesada que superan las 10,5 toneladas, de este universo cerca de 51.000 tienen al menos 20 años de antigüedad y la gran mayoría son de pequeños propietarios. Con la nueva estrategia se busca chatarrizar cerca del 50 por ciento de esa flota.



La cartera de Transporte ha explicado que el Programa, además de renovar el parque automotor del transporte de carga para fomentar la competitividad del sector, también busca mejorar la calidad del aire, ya que los automotores con más de 20 años rodando son los que mayor cantidad de emisiones de CO2 y material particulado envían al medioambiente.



Aunque el plan concentra sus esfuerzos en los transportadores de carga dueños de uno o dos camiones, ofrece alternativas para quienes poseen más vehículos y deseen renovar su flota. Para los primeros existen, en los dos años iniciales de funcionamiento del programa, opciones que van desde retribuciones económicas por los camiones viejos que desean sacar del mercado, hasta exenciones tributarias para quienes quieran renovar su flota. Incluso, hay beneficios para los vehículos que por su antigüedad y obsolescencia están por fuera del mercado de carga.



Pese a que no ha sido formalmente anunciada, el Programa también pondrá sobre la mesa una propuesta para los propietarios de tres o más camiones interesados en renovar su parque automotor. La iniciativa, que ha dejado entrever el Ministerio de Transporte, señala que estos podrán comprar los camiones viejos de los pequeños propietarios, para después aprovechar las gabelas al momento de chatarrizarlos.



Otro punto que se destaca del nuevo plan de modernización de la flota de transporte de carga tiene que ver con las facilidades para hacerlo. Mientras que en el programa ‘uno a uno’ se debían surtir más de 60 trámites para alcanzar la chatarrización, el actual promete llegar a esa meta superando solo nueve etapas. Sin duda, la automatización de los procesos será clave para alcanzar esa eficiencia.



Justamente, esa capacidad de digitalizar cada uno de los pasos para obtener los beneficios de chatarrización, debe redundar en mayor trazabilidad que evite los escándalos del pasado. En el espejo retrovisor del nuevo programa deben quedar las mafias que se apoderaron del negocio, que no solo alimentó bandas criminales, sino dio pie para que Estados Unidos señalara y reprochara esas falencias. Evidentemente, para el país del norte, el modelo ‘uno a uno’ no era llamativo, pues restringía su capacidad de venderle camiones a Colombia. No significa que con el nuevo sistema inunde el mercado colombiano, pero sí facilita la entrada de más unidades.



Sin duda, esta apuesta del Ministerio de Transporte es una manera interesante y audaz de solucionar un problema que era difícil de resolver. No obstante, hay que ver cómo evoluciona el programa, pero es muy importante que la edad promedio del parque automotor en Colombia disminuya –que era el segundo más viejo de la región, después del de Nicaragua–. Por supuesto, esto forma parte de los avances en competitividad, los cuales deben venir acompañados de mejores vías, pero este es un paso clave, que redundará en beneficios, tanto para el transporte de carga como para el medioambiente.