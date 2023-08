Un plan de choque

Hoy arranca en Cartagena de Indias la octava edición del Congreso Empresarial Colombiano (CEC) y la septuagésima-novena asamblea de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi). El encuentro anual de uno de los gremios más representativos del sector privado del país da inicio en medio de la publicación de los resultados del Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al segundo trimestre de 2023.



De acuerdo al Dane, entre abril y junio de este año la economía colombiana creció tan sólo 0,3 por ciento en comparación con el mismo período de 2022 y frente a un crecimiento de 3 por ciento en el primer trimestre. Este desempeño no solo está por debajo de las expectativas del mercado, sino también representa prácticamente un preocupante estancamiento de las actividades económicas.



Una mirada a las dinámicas de las doce actividades que integran la medición despierta la preocupación que los empresarios que se reúnen en Cartagena han venido advirtiendo literalmente por meses. El Gobierno destaca que el sector que más impulsó la economía en este segundo trimestre fue la administración pública y defensa, educación y salud, con un aumento anual del 4,5 por ciento y una contribución de 0,7 puntos porcentuales.



Le siguen las actividades artísticas y de entretenimiento- 0,5 puntos- y, paradójicamente, la explotación de minas y canteras que, a pesar de los ataques gubernamentales y la inestabilidad regulatoria -aportó 0,2 puntos-. No obstante, como se afirmó ayer en este mismo espacio editorial, los “motores” tradicionales de la economía nacional continúan perdiendo la potencia que caracterizó la recuperación pos-pandemia. Cuatro de las cinco actividades que reportan en terreno negativo son estos jalonadores: comercio, industrias manufactureras, agricultura y ganadería y construcción de edificios y obras civiles.



No debe constituir sorpresa para nadie los registros en rojo de este conjunto primordial de actividades. Tanto el equipo económico del Gobierno Nacional como los gremios de la producción, los empresarios y los analistas del mercado han conocido datos, indicadores y tendencias en los últimos meses que anticipaban estos escenarios complicados de desaceleración. A pesar de lo anterior, el énfasis de la Casa de Nariño ha estado orientado a un empantanado paquete de reformas -algunas de las cuales van en abierta contravía del crecimiento y de la generación de empleo- y una confusa estrategia de transición energética que no termina de cuajar.



No será fácil para la Presidencia de la República entender que la prioridad de la agenda económica debe girar en torno a las estrategias contracíclicas para mitigar los impactos de este freno en la dinámica del aparato productivo del país. Asimismo, la necesidad de una mayor ejecución de los recursos públicos -en gran cantidad tras dos reformas tributarias consecutivas sobre los hombros empresariales- es perentoria.



Más que el complejo entorno político y de respaldo popular, el pobre desempeño de la economía colombiana debe desplazar en atención y en urgencia a la discusión de unas reformas, por ahora, sin consenso técnico, sin entusiasmo ciudadano ni respaldo político mayoritario.



Los empresarios que hoy asisten al congreso de la Andi requieren del Gobierno Nacional no solo un plan de choque detallado y específico para levantar a la economía del estancamiento, sino también el entendimiento que esta estrategia contra la desaceleración debe partir de una cooperación público-privada eficaz, pragmática y orientada a la ejecución e implementación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter (X): @pachomiranda