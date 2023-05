Un poco de respeto

Preocupaciones de distinta índole desató el discurso del presidente de la República, Gustavo Petro, el Día Internacional del Trabajo del pasado primero de mayo. En momentos en que distintos sectores políticos y socioeconómicos estaban a la expectativa del tono en este segundo capítulo del Gobierno Nacional tras la crisis ministerial de la semana pasada, el primer mandatario optó por una alocución cargada de referencias populistas, de división social y de ataque a la división de poderes.



Tras posesionar a sus nuevos ministros y de decir que “vamos para un campo de batalla”, Petro habló de cómo “las reformas pueden llevar a una revolución; el intento de coartar las reformas puede llevar a una revolución”. Hablando de “élites”, “esclavistas”, “jauría de privilegiados” y contra las EPS y los fondos de pensiones, el jefe del Estado colombiano pintó un escenario de confrontación violenta, cuya gravedad no reducen unas pocas menciones proforma a la concertación.



Este endurecimiento presidencial generó no solo críticas acerca de un evidente chantaje sobre el Congreso de la República en el trámite de los proyectos de reformas, sino también la reacción preocupada de los empresarios del país. En un comunicado el Consejo Gremial Nacional -que congrega a más de una treintena de sectores de la producción- hizo un llamado al presidente Petro a “defender la democracia, sus instituciones y el Estado Social de Derecho”.



De hecho, en esa misma comunicación, el gremio de los gremios se vio obligado a reiterar las contribuciones del sector empresarial a la sociedad colombiana como el pago de impuestos, el apoyo al crecimiento económico y social, a la competitividad y productividad, “generando empleo formal y bienestar”.



Sin minimizar las serias alertas sobre el respeto a la división de poderes y la obligación constitucional a simbolizar la unidad nacional, es hora de disparar las alarmas acerca de la forma cómo el primer mandatario concibe y se expresa sobre los empresarios y las actividades privadas.



Las referencias a la “jauría de privilegiados” y a los “esclavistas” por parte del presidente Petro enrarecen los canales democráticos de diálogo y concertación que deben existir entre la Casa de Nariño y los empresarios y sus voceros gremiales. El jefe del Estado está en su derecho de despreciar y desconocer esa multifacética contribución empresarial a la economía y a la sociedad colombiana, pero debe hacerlo evitando una retórica llena de odio y de agresividad.



Como se afirmó ayer en este mismo espacio editorial, es de una inmensa ingenuidad por parte de los representantes del sector privado seguir pensando con el deseo sobre un diálogo con una administración centrista y sin voluntad conciliadora. El talante anti-empresarial del presidente de la República queda claro tanto en sus políticas y en la defensa de ellas como en las expresiones que emplea en sus discursos para referirse a las actividades privadas y su rol.



No se trata de ignorar que los representantes gremiales y las empresas están obligadas a contactos permanentes con el Gobierno Nacional para discutir medidas y definiciones, sino de entender de una vez por todas la naturaleza de la relación.



Algunos analistas, en un ejercicio de traducción de las declaraciones presidenciales, minimizan los efectos de esta retórica agresiva ante la distancia entre lo que el mandatario colombiano dice y lo que efectivamente hace. No sobra pedir un poco de respeto a quienes sostienen en sus hombros el dinamismo de la economía, el empleo y la inversión. Que haya respeto por la iniciativa privada y por sus protagonistas.



