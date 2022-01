Un regreso caro

El puente festivo de Reyes señala de manera informal el fin de la temporada de Fin de Año en el país. Muchos colombianos en vacaciones o trabajando a media marcha retornan hoy -o lo harán en los próximos días- a sus actividades cotidianas. No obstante, el ambiente económico con el que terminó el 2021 es, en especial en los hogares y en la discusión mediática, distinto al ambiente con el que está iniciando este año.



Las festividades decembrinas estuvieron marcadas por noticias positivas sobre el desempeño de la economía, sus distintos sectores, un elevado aumento del salario mínimo y baja en la tasa de desempleo. Los indicadores más actualizados reflejaron un tramo final del año con perspectivas optimistas alrededor de la reactivación económica. La reapertura total se tradujo en un comportamiento dinámico en turismo, viajes, restaurantes, comercios y eventos masivos y entretenimiento.



Pero la llegada de la variante ómicron al territorio nacional aceleró la entrada del país en un cuarto pico de contagios. En cuestión de pocos días los reportes oficiales pasaron de menos de dos mil casos diarios a superar el pasado fin de semana los 30 mil. Si bien la vacunación masiva ha frenado afortunadamente un crecimiento paralelo en los registros de fallecidos, el panorama sanitario colombiano se deterioró y miles de nacionales regresaron de sus días de descanso con resultados positivos de coronavirus.



En simultánea, el 2022 arrancó con las tradicionales alzas en los distintos bienes y servicios básicos, muchos de ellos indexados al salario mínimo -que subió 10,07 por ciento- o al Índice de Precios al Consumidor (IPC)- que en 2021 se disparó a 5,62 por ciento.



La inflación -si bien un poco más baja que en otras economías de la región- golpea con más severidad a los hogares más pobres -su IPC anual marcó 6,85 por ciento- ante la subida de los alimentos y los servicios públicos.



Por ende, la llamada ‘cuesta de enero’- ese impacto del gasto decembrino combinado con las alzas de arranque del año- se está sintiendo con mayor dureza en este 2022. La carestía se está viviendo en estos días desde el costo de la canasta familiar en tiendas y supermercados hasta los precios de los pasajes de transporte público, peajes, arriendos, cuotas de administración, gasolina y combustibles, entre otros.



A la inflación disparada- que no bajará al menos en el primer trimestre -y el pico de contagios de ómicron- que también continuará por varias semanas más en Colombia y en el mundo- se suma la entrada en forma de la campaña electoral en el país. Es inevitable que tanto la economía del hogar como la situación sanitaria -así como la seguridad tras el atentado terrorista del ELN contra la Policía en Cali y el dólar por arriba de la barrera simbólica de los 4 mil pesos- hagan parte de los trinos y el debate político entre las distintas fuerzas, muchas veces con interpretaciones poco técnicas.



En conclusión, no será fácil sostener ese optimismo con el que terminó el año pasado con un inicio de 2022 con carestía, contagios y campaña electoral. Pero la mira de los actores económicos debe seguir puesta en mantener la senda de la reactivación.



No solo el Gobierno, sino también los empresarios y los trabajadores, no pueden desatender ese camino de recuperación de la actividad productiva construido en el segundo semestre. Probablemente estos fenómenos se agudizarán en las semanas siguientes, pero la reactivación y sus estrategias deben blindarse.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda