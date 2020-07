Una agenda por el empleo

La crisis económica desatada por la pandemia del coronavirus en Colombia está infligiendo un alto costo en el empleo.



Ayer el informe de mercado laboral del Dane, correspondiente al pasado mes de junio, registró una tasa de desempleo nacional de 19,8 por ciento. Este indicador es más de diez puntos porcentuales y más del doble de la tasa registrada en el mismo mes de 2019.



El desempleo en las 13 grandes ciudades y áreas metropolitanas del país llegó al 24,9 por ciento. Más de 4,2 millones de compatriotas perdieron su puesto de trabajo en junio en comparación con el mismo mes del año pasado.

El Dane calcula que dos terceras partes de la reducción de la población ocupada el mes pasado se presentó en empresas de menos de diez empleados. Esto ha sido una constante en la crisis de la pandemia y que desgarra el tejido empresarial por sus hilos más delgados y vulnerables, los más pequeños.



La destrucción de puestos de trabajo en sectores como la cultura, las actividades artísticas, el entretenimiento, el comercio, alojamiento e industrias manufactureras, no debe sorprender a nadie. Han sido éstos precisamente los más afectados por las medidas sanitarias de la pandemia como las cuarentenas y el distanciamiento social.



Las dificultades estructurales de la economía colombiana para generar empleo no surgieron de la pandemia del coronavirus. A pesar de estar transitando una senda de crecimiento económico positivo hasta la irrupción de la covid-19, el país ya reportaba tasas de desocupación de dos digitos.



Lo que ha generado la crisis sanitaria es la duplicación de estos niveles de desempleo. Si bien las cifras del reporte del Dane muestran que el proceso de reapertura gradual de los sectores productivos ha mitigado un poco el choque de destrucción de muchos empleos, tantos millones de colombianos sin trabajo deben ser motivo de alarma y razón para la acción.



En su discurso del pasado 20 de julio, el presidente Iván Duque reconoció la magnitud del problema al manifestar un “compromiso con la generación de empleo” dentro de su plan de reactivación. Este compromiso del Gobierno es la generación “en los próximos años de más de un millón de empleos directos e indirectos”.



Asimismo, se anunció una Misión de Empleo que produciría medidas para crear puestos de trabajo en el corto plazo así como las reformas estructurales necesarias.



Por último, el Ministerio de Trabajo radicará en el Congreso de la República un proyecto de ley para regular el trabajo en casa. Empleadores y empleados necesitan reglas del juego claras ante la disparada del trabajo desde los hogares por los confinamientos y las medidas sanitarias.



No obstante, el Gobierno Nacional está en mora de acelerar una agenda por la creación de puestos de trabajo formales que combine medidas de choque y emergencia con abordajes más estructurales.



La economía colombiana debe ajustar y actualizar su normatividad laboral a los requerimientos y necesidades del siglo XXI, así como al perfil de los trabajadores de hoy.

Punto aparte merece la discusión de iniciativas específicas para las mujeres y los jóvenes, cuyos índices de desempleo son más elevados y demandan atención específica.



Esta agenda debe ir desplegándose a la par del plan de reactivación económica y bajo el liderazgo directo de la Casa de Nariño. La gerencia para retomar la senda de recuperación debe jalonar estos proyectos y sus billonarias inversiones en simultánea con la generación de puestos de trabajo.



Muchos más empleos para los hogares debe ser una prioridad tanto del Gobierno Nacional como de administraciones locales, como Bogotá.