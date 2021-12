Una carta abierta

Desde hace unos días circula una misiva dirigida a los candidatos y precandidatos a la Presidencia de la República y firmada por al menos 40 economistas que suman décadas y décadas de experiencia en el sector público, las políticas económicas, la academia y el sector privado. El propósito de los firmantes es que tanto los diagnósticos como las propuestas “sean tenidos en cuenta” por los aspirantes.



Esta carta abierta llega en el momento oportuno de la carrera hacia la Casa de Nariño. Organizadas y lanzadas al ruedo tres coaliciones para sendas consultas en marzo, junto a otras candidaturas oficializadas, es momento para que los protagonistas de la campaña presidencial empiecen a engrosar y pulir sus propuestas de gobierno, en especial las económicas y sociales.



Es de esperar que en un país que experimenta un proceso de reactivación tras un histórico desplome económico y que no ha terminado de superar los choques de una pandemia global como la del coronavirus, las campañas presidenciales estuvieran incorporando y respondiendo las angustias económicas y sociales de empresas y hogares. No obstante, con contadas excepciones, las primeras rondas de los precandidatos de las consultas apenas han abordado importantes desafíos socioeconómicos que tendrá que enfrentar el próximo ocupante de la Casa de Nariño.



La misiva de los expertos identifica una gama de cinco retos que, en su conjunto conforman una agenda económica para cualquier campaña. El primero es el de la seguridad social, por ejemplo, los problemas de cobertura, regresividad y sostenibilidad del diseño actual del sistema de pensiones. Los autores recomiendan revisar propuestas de Fedesarrollo sobre la materia como “migrar a un modelo de protección social más generalizado y financiado con impuestos generales” y revisar al salario mínimo como piso de cotización a la seguridad social.



Un segundo reto es el de los impuestos. El próximo presidente de la República, sin importar su orientación ideológica, tendrá que aumentar el recaudo tributario para afrontar las crecientes demandas de gasto social, reducir el endeudamiento y mitigar el alarmante déficit fiscal que heredará. La pregunta a la siguiente administración no será si tendrá una reforma tributaria sino cuándo y cómo las diseñará.



En tercer lugar, los firmantes señalan el desafío de acelerar el crecimiento de la economía. Sería deseable que los aspirantes presidenciales abordarán, con mayor detalle y mayor prioridad en sus agendas, estrategias para la transformación del aparato productivo nacional, con más exportaciones, más “sofisticadas, diversas y de mayor contenido tecnológico”. Esta discusión incorpora asimismo el debate sobre la educación, de calidad y pertinente, la baja productividad, la generación de conocimiento y la atracción de inversión.



Mención aparte merece la reflexión de la carta abierta sobre la transición energética. Los expertos advierten que el camino del país en esa materia “no puede ser copia de la de los países más ricos” ni tampoco puede ser definido por compromisos internacionales que ignoren las necesidades colombianas.



Los retos de la misiva concluyen con la corrupción y la inoperancia estatal. Frente a la primera son necesarias reformas a la administración pública, la Justicia y los entes de control y cambiar la actitud de la sociedad. Ante la segunda, es urgente que el Estado colombiano salte del papel y la teoría a una realidad tangible en los servicios de seguridad, justicia y demás, que debe brindar en todas las regiones.



En conclusión, la campaña presidencial y los precandidatos reciben una invitación que merece atenderse. Abordar tanto los diagnósticos como las propuestas sobre estos retos, exponer sus programas y políticas para enfrentarlos y debatirlos sin demora.



