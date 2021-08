Una lenta diversificación

Al inicio de esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró el comportamiento de las exportaciones de Colombia al cierre del primer semestre del año, un indicador que se venía esperando por el aporte que estas pueden tener en la reactivación económica del país.



Lo primero que se puede observar es que la mejora frente al 2020 es evidente, pues de enero a junio, Colombia vendió al exterior un 33,1 por ciento más en cuanto al valor de los productos. También, que el país está todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia, pues este año se exportó 11,1 por ciento menos que en la primera mitad del pasado 2019.



Por otro lado, el mapa de los socios comerciales no se ha visto modificado por la crisis, pues Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las ventas nacionales, con el 28,8 por ciento del total, mientras que el resto del podio se lo siguen disputando China y la Unión Europea, con 11 y 10,8 por ciento respectivamente.



Pero sí hay un tablero que, con la pandemia mediante, ha ido moviendo poco a poco sus fichas, es el de la diversificación de la canasta exportadora.



Cifras generales compiladas por ProColombia muestran que mientras en el primer semestre de 2020 la participación de las exportaciones minero energéticas superaba el 55 por ciento del total, esta bajó al 54 por ciento en el mismo periodo de este año, gracias al mayor crecimiento de los productos no extractivos, alrededor de 3 puntos porcentuales mayor.



Este pequeño avance se ve complementado con las cifras de años anteriores, que muestran que poco a poco se ha ido mejorando en ese indicador de diversificación. Por ejemplo, el 45 por ciento de participación de exportaciones no mineras no parece muy superior al 44 por ciento de 2020, pero sí muestra un alza llamativa respecto al 38,7 por ciento de 2019 o al 33,6 por ciento de 2018.



Y esa tendencia también se refleja en los datos que publicó el Dane. En el primer semestre, mientras que las exportaciones extractivas cayeron un 17,1 por ciento frente al mismo periodo de 2019, las de productos agrícolas y de alimentos tuvieron un crecimiento de 3,2 por ciento, lo que contribuyó a ese recorte en la torta de las ventas.



Y en el mismo mes de junio de este año, los despachos de productos extractivos y combustibles supusieron el 48,2 por ciento del total, por el 22,2 por ciento de las manufacturas, el 20,5 por ciento de los artículos agropecuarios y el 9,1 por ciento de otros sectores. Es decir, en el sexto mes, las exportaciones de hidrocarburos no llegaron al 50 por ciento del total que se envió hacia otros países.



De esta forma, si bien los datos muestran que la pandemia ayudó a sacudir ligeramente el tablero de la canasta exportadora, el avance sigue siendo lento y queda casi todo por hacer en la tarea de la diversificación.



Embajadores colombianos en el exterior repiten continuamente el discurso de que el país tiene un gran potencial para llegar con productos del agro y todo tipo de alimentos, frutas, granos y otros artículos elaborados a gigantes como China, India o la misma Unión Europea, mercados capaces de asumir cualquier cantidad de envíos.



Es por eso que Colombia no puede dejar pasar la oportunidad de las condiciones favorables que generó la pandemia, y más en un momento como el actual en el que el desarrollo de las energías renovables despiertan nubarrones sobre los hidrocarburos. Los productos de alimentos y el agro van avanzando en su aporte a la canasta exportadora, pero se deben redoblar los esfuerzos.

​

Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda