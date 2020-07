Una nueva agenda

Ayer fue publicada la encuesta Invamer Gallup correspondiente al pasado mes de junio y que cubre las cinco principales ciudades del país.



Como esta es la segunda medición que se realiza durante la pandemia, es posible comparar la foto de abril, primer mes de la cuarentena, con la de junio, ya en medio de la reapertura de la economía.

La instantánea del mes pasado muestra que el impulso de confianza en los gobernantes y las instituciones, al inicio de la lucha contra el coronavirus ha cedido. Mientras el presidente Iván Duque cae 11 puntos de favorabilidad al 41 por ciento, la alcaldesa de Bogotá Claudia López y el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo bajan 13 y 29 puntos, respectivamente.



De hecho, los encuestados identifican a la corrupción como la principal problemática del país con un 32 por ciento, por encima de la economía con 22 por ciento y el coronavirus con 12 por ciento. Si bien ese orden es el mismo de la medición de abril, sorprende que las dos facetas de la pandemia- la económica y la sanitaria- no encabecen el listado de las preocupaciones ciudadanas.



Lo anterior no significa que los colombianos le hayan perdido el temor a los impactos de la covid-19. Casi dos terceras partes cree que “lo peor está por venir” y el 59 por ciento considera que es “probable y muy probable” contagiarse del virus.



Si bien el 80 por ciento de los encuestados es optimista del futuro, el 54 se siente muy afectado.



En materia de temas económicos, esta fotografía de junio refleja un panorama negativo generalizado. No se registran mejoras significativas en la percepción de la opinión pública sobre el rumbo de la economía, el desempleo y el costo de vida.



De hecho, se presentan deterioros desconcertantes como por ejemplo el aumento en diez puntos porcentuales de la desfavorabilidad en la calidad y en el cubrimiento de la salud. Si hay un sector que ha copado la atención tanto del Gobierno como de la sociedad y ha recibido más de 23 billones en recursos es el de la atención sanitaria en medio de la pandemia.



Otro resultado que debería invitar a la reflexión en el Gobierno es la percepción sobre el rumbo de la lucha contra la pobreza que se mantuvo constante en un nivel negativo del 71 por ciento.



La paradoja está en que el Gobierno Nacional y alcaldías locales han desplegado ambiciosos canales de transferencias monetarias y han gastado billones de pesos en ayudas y subsidios. Pero la percepción negativa es incluso varios puntos más alta que en el arranque de la administración.



Aunque es normal que la percepción de la situación económica se deteriore a la par de un choque tan drástico como esta pandemia, lo curioso con estos datos de Invamer Gallup es que se mantienen estables. En otras palabras, con algunas excepciones sectoriales como la inseguridad y la calidad de los servicios públicos, la respuesta gubernamental, en salud y en economía, al coronavirus no mueve la aguja de las percepciones ciudadanas.



Esta encuesta refleja que la mayoría de los colombianos de las grandes ciudades no sienten, o desconocen, el impacto de la actual agenda económica para combatir al virus y su choque en empresas y hogares. O si la conocen, no transforma su percepción. Estos resultados deberían no solo servir de insumos a quienes lideran los planes de reactivación sino también generar una discusión sobre cómo los colombianos evalúan los esfuerzos del Gobierno.



Las medidas de reactivación de sectores productivos están sembrando hoy los cimientos del rebote del segundo semestre y del 2021. El choque de la pandemia requiere una nueva agenda más centrada en la recuperación y el empleo. Comunicar esas iniciativas es tan clave como implementarlas.