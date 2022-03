Una nueva fase

Las elecciones de ayer concluyeron con unas fotografías más claras tanto de la contienda presidencial como del balance de fuerza del Congreso de la República. Al momento de escribir estas líneas mientras la suerte de las tres consultas ya estaba echada con sus respectivos ganadores, aún faltaban un porcentaje importante de mesas por contabilizar tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes.

Con más de cinco millones de votos y los resultados de los candidatos Gustavo Petro- el precandidato presidencial más votado de la jornada- y Francia Márquez- la tercera más apoyada dentro de todos los candidatos- la coalición del Pacto Histórico se consolida como un jugador que pisa con fuerza para la primera vuelta de mayo. A lo anterior se suma el liderazgo parcial en el conteo de ambas cámaras legislativas, lo que no asegura un protagonismo más amplio del bloque de izquierda en el próximo Congreso.



Las otras dos consultas tuvieron resultados completamente distintos. Las peleas internas y públicas, la excesiva preocupación por los detalles procedimentales y una falta de profundización en el mensaje, entre otros factores, le pasó cuenta de cobro a la coalición de Centro Esperanza y a su ganador Sergio Fajardo. Los que hasta hace pocos meses eran los más seguros contendores del Pacto Histórico hoy enfrentan no solo un lejano tercer lugar sino también la urgencia de una reconversión de su estrategia.



La otra cara del centro lo disfruta el Equipo por Colombia. La consulta de la centroderecha ratificó un segundo lugar y una victoria de Federico Gutiérrez que lo ubican en una posición privilegiada para convertirse en las semanas siguientes en la alternativa para los votantes que no apoyan a Petro. El desafío de “Fico” es precisamente cimentar bajo su aspiración a ese electorado, hoy disperso entre varios partidos como el oficialista Centro Democrático.



Hoy arranca una nueva etapa dentro de la carrera por la Presidencia de la República. La dosis de renovación en el Legislativo no fue menor y la mayoría de los partidos de la actual coalición de gobierno perdieron el liderazgo en la votación; no obstante, sin tener el conteo finalizado, el potencial giro drástico hacia la izquierda no se había materializado. Lo anterior no garantiza ni el trámite ni la orientación del eventual paquete de reformas que el próximo Ejecutivo presentará ante el nuevo Congreso.



Esta nueva fase- con Petro, Fico y Fajardo ya como candidatos en forma- no solo contará con un abanico menos numeroso de aspirantes sino también permitirá la profundización de las distintas propuestas de campaña. Las encuestas de opinión pública ratifican que los temas económicos, que incluyen el desempleo y la inflación, están encabezando la lista de preocupaciones ciudadanas en esta temporada electoral.



Junto a las definiciones estratégicas de las próximas semanas como las vicepresidencias y las alianzas con otros partidos, los candidatos presidenciales necesitan incluir las agendas económicas en sus hojas de ruta hacia primera vuelta. El portafolio de temáticas es amplio y espinoso: desde mitigar el alto costo de vida hasta las políticas de generación de empleo hasta las posturas frente a sectores productivos en particular como el de hidrocarburos.



A diferencia de campañas de años anteriores, las elecciones 2022 se están desplegando en medio de una reactivación tras una pandemia global, una disparada global de precios, unas brechas y fracturas exacerbadas por la crisis y una recuperación de las empresas y los hogares con una alta dosis de fragilidad. El momento para que los candidatos suban el volumen de sus propuestas económicas inicia hoy.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda