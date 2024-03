Una reforma inconveniente

Ayer un bloque de ocho senadores de la Comisión Séptima de la cámara alta del Congreso de la República firmó la ponencia de archivo del proyecto de ley de la reforma a la salud. Las ocho rúbricas -más el anuncio de respaldo de una novena legisladora- prácticamente condenan al hundimiento a la principal iniciativa de la tríada reformista que lleva un año impulsando el gobierno Petro en el Legislativo.



Las motivaciones de este grupo -con representantes de distintos partidos como el Liberal, La U, ASI, Colombia Justa Libres, Conservador y Centro Democrático- recogen algunas de las críticas más fuertes que han venido esgrimiendo gremios, expertos, ex ministros del ramo, tanques de pensamiento y actores del sector. Uno de los argumentos más contundentes detrás del rechazo al articulado está en la incapacidad del Ministerio de Hacienda de emitir un verdadero aval fiscal.



La cartera de las finanzas públicas no remitió a la unidad legislativa su postura oficial sobre la magnitud real del impacto fiscal del proyecto de reforma a la salud y sus fuentes de financiamiento. Es decir, hasta el momento de la firma de la ponencia de archivo por la mayoría de la comisión, los senadores, y el resto del país, desconocían el costo económico que acarrearía la implementación de las medidas incluidas en el texto de la iniciativa como, por ejemplo, la transición al nuevo sistema o la construcción de la nueva infraestructura. En otras palabras, cambios desde la ideología y el activismo, tan defendido recientemente por la Casa de Nariño, pero sin los sustentos financieros y fiscales.



Además de ignorar los costos, otras alertas expuestas por más de un año por una variedad de analistas, expertos y gremios del sector salud también fueron asumidas por los senadores. Una de las alarmas compete al énfasis del proyecto de reforma en construir un sistema de salud en Colombia con una excesiva preponderancia del Estado y un control público.



La excesiva centralización de los recursos del sector sanitario en manos estatales, así como la creciente incertidumbre sobre los derechos adquiridos de los pacientes, la ruta de atención y el despliegue de la transición continúan resaltando la inconveniencia de aprobar el texto como está siendo debatido hoy en el Congreso.



Esta reforma, ad portas de su hundimiento, no apunta a resolver los urgentes desafíos que enfrenta hoy el sistema de salud. A pesar de sus aspectos positivos, hoy en día los usuarios que habitan regiones periféricas no cuentan con niveles óptimos de atención y servicio, y aún resta mucho por hacer para mejorar la calidad del talento humano en salud y desequilibrios estructurales en las finanzas del sistema. Al igual que en otros proyectos del paquete reformista del Gobierno como el de la laboral, el afán ideológico condujo a subestimar la urgencia de un “cambio” que resolviera estas problemáticas.



La Casa de Nariño tuvo oídos sordos ante lo que los colombianos querían que se transformara en su sistema de salud y en la prestación del servicio. Solo tres de cada diez, de acuerdo a la más reciente encuesta de la Andi e Invamer, apoyan un cambio ‘total’ y tres de cada cuatro rechazan que los recursos de la salud sean manejados solamente por un ente público.



Para evitar que este esfuerzo de reforma sanitaria se convierta en una oportunidad perdida para robustecer el sistema, el gobierno Petro y sus aliados en el Congreso deberían liderar un genuino diálogo nacional que identifique los aspectos a mejorar. Esperar este tipo de consenso de una administración que ha desdeñado consensuar luce improbable y requerirá un cambio profundo desde la Casa de Nariño.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda