Una señal positiva

Uno de los retos que enfrentaba el período de transición entre la administración saliente y la entrante se concentraba en el frente de la economía. El triunfo electoral del primer gobierno de izquierda del país generó, como es natural, una alta dosis de incertidumbre sobre el rumbo de la política económica y el futuro de la senda de reactivación económica.

Por ese motivo, en este espacio editorial, así como en otros, se hicieron llamados en los últimos 12 días sobre la necesidad de señales claras por parte del empalme en estas temáticas.



La designación de José Antonio Ocampo como próximo ministro de Hacienda envía un mensaje claro y sonoro a los mercados, a la sociedad, al Congreso de la República donde se tramitarán las reformas, y a los organismos multilaterales. Seleccionar a Ocampo como jefe de las finanzas públicas constituye una señal de experiencia, competencia y trayectoria por parte del presidente electo Petro.



El nuevo líder del equipo económico del gobierno entrante es uno de los economistas colombianos más reconocidos en los escenarios internacionales y las esferas multilaterales. Cuenta con un largo recorrido como ministro de Hacienda, secretario de la Cepal, secretario general adjunto de Naciones Unidas y ex codirector del Banco de la República, sumado a otras responsabilidades académicas e investigativas en universidades y tanques de pensamiento.



Las robustas credenciales técnicas, políticas e internacionales de Ocampo mitigan sin duda las incertidumbres alrededor del manejo económico del próximo gobierno Petro. Por ejemplo, nadie en mejor posición que el nuevo jefe de la cartera de Hacienda para apaciguar desde el más alto nivel de la nueva administración los temores de una intervención para limitar la autonomía de la junta directiva del Banco de la República. Ocampo, como ex codirector, entiende la positiva contribución del actual arreglo institucional y la necesidad de protegerlo.



El próximo ministro de Hacienda suma a su trayectoria profesional y a su reconocimiento académico una valiosa experiencia de gobierno y una sincronización con la agenda y las demandas sociales, que llevaron en buena parte a Petro a su victoria electoral. Es innegable que este nombramiento envía señales tranquilizadoras acerca de un gobierno que entra a la Casa de Nariño con altísimas expectativas y complejos retos económicos.



Uno de los principales es el de la sostenibilidad fiscal. El ministro Ocampo tendrá la responsabilidad de estructurar una reforma tributaria, que el propio presidente electo ha dicho que recaudaría entre 50 y 75 billones de pesos. Un ajuste fiscal de estas dimensiones superaría con creces el recaudo de ejercicios de gobiernos anteriores y podría impactar negativamente la positiva senda de reactivación económica que heredará Petro del gobierno Duque. Junto a atender el preocupante déficit fiscal, que incluye la definición del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, el nuevo jefe de las finanzas públicas deberá proteger el crecimiento de la economía, así como continuar con la generación de nuevos puestos de trabajo y fortalecer un plan que reduzca la disparada de la inflación.



Acierta el presidente electo Petro en la designación de José Antonio Ocampo como ministro de Hacienda para este primer tramo de su administración. Su nombre ha sido recibido positivamente y ahora resta que empiece a tomar sus primeras decisiones para una mayor claridad sobre su rol y, en especial, su capacidad para decirle no al primer mandatario y al gabinete.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda