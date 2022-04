Una senda a mantener

Como ya se venía anunciando en días anteriores, las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) en Washington ratificaron el enrarecimiento del panorama de la economía global para este 2022. Para el primero, los pronósticos para el mundo se reducen 0,8 puntos porcentuales a 3,6 por ciento, y para el segundo la reducción es de 0,9 puntos porcentuales a 3,2 por ciento. En el caso de América Latina las más recientes proyecciones hablan de un aumento de una décima a 2,5 por ciento del PIB.

Mientras la economía global se frena y la regional se estanca, esos mismos organismos internacionales proyectan para la economía colombiana una mejoría en sus estimaciones. El FMI elevó sus previsiones del crecimiento del PIB nacional a 5,8 por ciento y el Banco Mundial hizo lo mismo de 4,1 por ciento a 4,4 por ciento. Con estos guarismos, Colombia se convierte en una de las economías con mayor crecimiento de la región latinoamericana en este 2022.



Esta dinámica positiva, en contravía de las tendencias globales, está jalonada por los precios de las materias primas, en especial el petróleo, así como en la baja exposición directa a las consecuencias de la guerra rusa en Ucrania. Además, la senda de reactivación, con el regreso a la presencialidad de la mayoría de las actividades productivas y la tasa de vacunación masiva contra la covid, sigue empujando el desempeño de la economía a superar, en varios frentes, a los niveles previos a la pandemia.



Aunque todavía con rezagos en la generación de empleo versus el ritmo de aumento del PIB, la economía nacional ha creado varios millones de puestos de trabajo que han beneficiado a igual número de hogares. El consumo privado mantiene un protagonismo importante en la dinámica económica del país, si bien la disparada de la inflación ya está empezando a nublar la confianza de los consumidores y desatando el pesimismo en las perspectivas de los ciudadanos.



Los altos precios de los productos básicos ya han disparado la normalización monetaria del Banco de la República que, a pesar de la subida de tasas, no ha optado por unos aumentos tan drásticos que terminen por ahogar la capacidad de crecimiento de la economía. Tanto la inflación como la trasmisión de estas altas tasas de interés podrían en unos meses empezar a sentirse en una moderación del ritmo del consumo y, por ende, unas proyecciones del PIB menores del 5 por ciento.



Aunque la incertidumbre propia de la campaña electoral no se ha traducido en un deterioro de las perspectivas de empresarios, hogares y ciudadanos, mantener esta dinámica de aumento de la producción requiere de sostener la confianza de estos actores en las tendencias de la economía en el corto y mediano plazo. Los candidatos a la Presidencia de la República tienen la responsabilidad de expresar con claridad sus hojas de ruta para que la senda de la reactivación económica no solo se mantenga, sino que se fortalezca.



Lo anterior no es óbice para que los aspirantes a la Casa de Nariño no se enfoquen en la tarea de mejorar la equidad en simultánea con blindar el crecimiento. Para lograrlo no solo se necesitan medidas urgentes de creación y generación de puestos de trabajo formales, enfocados en las empresas de todos los tamaños, sino también concentrar esfuerzos en políticas de reducción de la pobreza e inequidad que le dejó al país la pandemia del coronavirus. La fórmula sigue siendo la misma del arranque de la crisis del covid hace más de dos años, igual de simple y retadora: crecimiento económico con avenidas de equidad a los rezagados.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda