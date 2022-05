Una transición confiable

Esta semana Barranquilla es la ciudad que concentra la atención del sector energético colombiano. La Asociación de Energías Renovables de Colombia -Ser Colombia- y la Asociación Colombiana de Petróleos -ACP- se dieron cita en la capital del Atlántico para hablar tanto de sostenibilidad como de los retos a futuro que enfrentan ambas facetas de la transición energética del país.

Particularmente los últimos días han sido de buenas noticias para los hidrocarburos y las renovables. El Gobierno Nacional anunció recientemente la hoja de ruta para el desarrollo a largo plazo de la generación de energía eléctrica a partir del viento en áreas costa afuera, así como dos proyectos pilotos para la generación de hidrógeno verde de Ecopetrol y Promigás.



Por el lado del petróleo, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmaron que en 2021 las reservas probadas de crudo aumentaron un 12 por ciento y pasaron de 6,3 a 7,6 años, el nivel más alto desde 2014. En el frente del gas, las reservas probadas llegaron a 3,1 terapiés cúbicos y revirtieron la tendencia a la baja que se presentaba desde 2017. Esto constituye un paso adelante en la necesidad de autosuficiencia de hidrocarburos, crucial para la economía colombiana.



A lo anterior se añaden los resultados del primer trimestre de Ecopetrol, que registraron niveles históricos. La petrolera estatal reportó ingresos por más de 32 billones de pesos y una utilidad de 7,3 billones de pesos. De hecho, en la hoja de ruta de la compañía con mayores ingresos del país está el compromiso tanto de continuar la exploración y la producción -incluyendo los yacimientos no convencionales- como de incrementar el componente sostenible y “limpio” de sus operaciones y negocios, con énfasis en la energía.



Ambos sectores -renovables y petróleo- enfrentan hoy un entorno internacional volátil que incentiva la demanda y los precios de los hidrocarburos, pero sostiene la necesidad de avanzar en la descarbonización de las actividades productivas y las economías. La guerra rusa en Ucrania no solo ha evidenciado la urgencia de los países por garantizar su suministro energético sino también ha destacado la necesidad de una transición energética centrada en la confiabilidad y seguridad de la energía.



Los resultados positivos de la política de impulso a los renovables del Gobierno son innegables y constituye uno de los legados más positivos de la administración Duque. Esta es una herencia que requiere continuidad. Por ejemplo, los proyectos de energía eólica y solar que están hoy en proceso de montaje deben concluirse y ultimarse los detalles para su entrada en operación. Si bien la mayoría de aspirantes a la Presidencia han manifestado que seguirán impulsando las energías renovables, sería conveniente profundizar en mayores detalles de esos caminos de continuidad.



Regresando al sector petrolero, la ACP ha estimado un escenario en el cual los anuncios de paralizar la exploración de hidrocarburos se materializan y esto se traduciría en una caída de la producción de un 47 por ciento en cinco años. Sin lugar a dudas, esto constituiría tanto una debacle para un sector dinámico y con perspectivas de crecimiento, como un golpe severo a las finanzas públicas nacionales y regionales.



Queda claro que el futuro energético de Colombia no puede estar marcado por prohibiciones extremas ni por apuestas drásticas que ignoren la confiabilidad y la seguridad. No sobra insistir que el próximo Gobierno mantenga una senda de transición ordenada, confiable y segura.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda