Uso apropiado

Ayer el presidente de la República Iván Duque prorrogó por dos meses más la declaratoria de emergencia sanitaria contra la covid-19 y, en simultánea, anunció el levantamiento de varias restricciones orientadas a impedir la propagación del virus a partir del próximo domingo. A la derogación de los protocolos de bioseguridad y de la exigencia del carnet de vacunación en sitios públicos se suman medidas que suavizan aún más la obligación del tapabocas.

De acuerdo al mandatario, los municipios con más del 70% de la población con esquemas completos de vacunación y del 40% con la dosis de refuerzo aplicada podrán levantar el uso obligatorio de la mascarilla en sitios cerrados y exteriores. Si bien unas 78 municipalidades del país cumplen con esos estándares, capitales departamentales como Armenia, Manizales, Tunja y Bogotá, superan el corte de la nueva disposición.



Como lo había comentado este espacio editorial en días recientes, la situación epidemiológica actual del coronavirus en Colombia está abriendo la puerta para el fin tanto de las restricciones como de la declaratoria de emergencia sanitaria en sí. Tras el cuarto pico de contagios, el nivel diario de nuevos casos de covid y de fallecimientos ha descendido dramáticamente. Mientras en el momento más álgido de la crisis las muertes por el virus ascendieron a más de 660, el reciente reporte habla de siete fallecidos en todo el país.



Estas no son decisiones que esté tomando exclusivamente el gobierno colombiano. Producto precisamente de la implementación efectiva de medidas como el uso de tapabocas y la ampliación de la vacunación masiva, varios países como España, Reino Unido y Alemania están suavizando su paquete de protocolos para luchar contra la covid-19 como el levantamiento de las mascarillas en lugares públicos y ventilados.



Estas medidas hacen parte de la ‘nueva normalidad’ en el frente sanitario que terminan por consolidar el fin de muchas restricciones que Colombia y buena parte del mundo están experimentando desde hace meses. Si bien en términos económicos sectores como el de restaurantes, turismo, viajes, hoteles y entretenimiento ya venían beneficiándose de la derogación de los aforos limitados, este levantamiento final ayudará a estos negocios.



Es natural que, tras más de dos años bajo estas restricciones, muchos colombianos sientan algo de temor y reticencia a la remoción de las mascarillas. El país demostró en general un positivo comportamiento en el cumplimiento del uso de tapabocas, entre otras disposiciones. No obstante, es momento de dar el siguiente paso: que las mascarillas, la presentación de los carnets y los protocolos no sean exigencias obligatorias. Lo anterior no implica que, a partir de la próxima semana, los tapabocas sean prohibidos en exteriores e interiores, o que ya no sirve lavarse las manos con frecuencia. Al contrario, el levantamiento del tapabocas en espacios cerrados y otras medidas marcan el fin de una obligación, pero deben constituir el nacimiento de una costumbre social.



Así como la pandemia ha dejado lecciones a las empresas sobre transformación digital, trabajo remoto e inequidades, en el área sanitaria sería positivo adoptar un uso apropiado del tapabocas para prevención no solo de covid, sino del resto de enfermedades respiratorias. Resta pedirle al Gobierno Nacional una revisión sobre el mantenimiento de las mascarillas en las aulas de clase -justificado por los bajos niveles de vacunación y los actuales picos epidemiológicos-.



Tras todo lo que han experimentado los niños y adolescentes del país con el cierre de sus colegios y las clases remotas, ¿por qué no dejarlos volver a verse las caras, escuchar mejor sus voces y respirar con libertad?



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda