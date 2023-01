Voces ejecutivas

El 2023 arrancó con la discusión pública de varias reformas- salud, pensiones, laboral- que el Gobierno Nacional busca impulsar en el Congreso y otras decisiones que tocan sectores como el de los hidrocarburos y la prestación de los servicios públicos. Estas son iniciativas con un inmenso impacto para una buena parte de los negocios de todos los tamaños en el país y que merecen un debate detallado con el mayor número de actores, incluidos los empresarios.



No es sencillo en una sociedad como la colombiana que los líderes de las grandes compañías participen en las conversaciones sobre los retos sociales. Por múltiples razones, que incluyen la violencia y el riesgo personal, las voces empresariales optaron por muchos años por expresarse detrás de las posturas de los gremios de la producción, entre otras plataformas.



No obstante, en tiempos recientes, el surgimiento y consolidación de otros espacios de debate público, como las redes sociales, han permitido el fortalecimiento de las expresiones de numerosos grupos de la sociedad, cuyas voces antes no eran escuchadas. De manera paradójica, mientras esos nuevos actores -muchos de ellos con posturas críticas a las iniciativas privadas e ideológicamente alienados en contra de los empresarios- elevaron su tono y accedieron a instancias de poder por vías democráticas, los representantes del sector privado mantenían, en gran parte, un ensordecedor silencio.



Precisamente un estudio de la consultora FTI- que hoy publica este diario- se tomó la tarea de analizar la presencia en redes sociales- Twitter y LinkedIn- de los presidentes y fundadores de más de un centenar de empresas con los mayores ingresos del país, de acuerdo a la revista Portafolio, los bancos más grandes y las 50 compañías con mejor reputación bajo Merco. La investigación revisó la actividad de esos 134 líderes empresariales, el volumen de sus seguidores, los temas y volumen de sus publicaciones y la dimensión de las interacciones que generaban.



Además de identificar claves del ‘éxito’ de los altos directivos más ‘influyentes’ como la constancia, la naturalidad y la consistencia en su dialogar digital, los consultores encuentran que a los CEOs colombianos -solo 4 de cada 10 son realmente activos en ambas plataformas- les queda un largo camino para establecer sus voces y presencias digitales. La cuestión principal sigue siendo la misma: teniendo en cuenta el creciente peso de las redes sociales en las discusiones públicas en el país, ¿es estratégico e inteligente mantener una ‘ciudadanía’ digital tan escasa?



En años recientes no solo en Colombia sino en el resto del mundo ha venido creciendo un movimiento que propugna por un “activismo” mayor de los presidentes y altos ejecutivos de las grandes compañías alrededor de temáticas sociales, ambientales y de gobernanza y diversidad -los llamados ASG-. Que una empresa haya construido una estrategia coherente y tangible sobre estos asuntos sensibles a la sociedad no se traduce automáticamente en una voz digital distintiva para su CEO.



El debate en redes sociales no es un terreno que las voces y los abordajes corporativos dominen y es entendible la distancia que han marcado la gran mayoría de líderes empresariales del país. Sin embargo, las características de esa identidad digital -la interacción honesta, la pasión por los logros y la conexión con los grupos de interés- deben hacer parte del rol de los CEOs de las compañías más representativas. Permanecer fuera de esas conversaciones- incluidas las de las reformas y los sesgos anti-empresariales- cada día deja de ser una opción realmente estratégica.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda