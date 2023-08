Volvió, con fuerza, el secuestro

Uno de los grandes éxitos de Colombia en materia de seguridad para las personas fue la reducción del secuestro extorsivo a su mínima expresión. Ese logro lo perdimos.

Para junio de este año el secuestro alcanzó varios récords: tras dos años de aumento llegó al mismo nivel que tenía en el 2011, según datos de la Policía Nacional. Desde el mínimo de mayo de 2020, ha venido aumentando cada mes, en promedio, un 2%, pero desde noviembre de 2022 aceleró, y alcanzó un crecimiento cada mes de 7,12%.



Ahora ocurren por lo menos 18 casos de secuestro cada mes, más del doble que antes de esta gran aceleración. Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Cauca y Meta concentran la gran mayoría de los casos, muchos en zonas urbanas; capitales de departamento y Buenaventura concentran la mayoría de casos.



El subregistro es alto: el monitoreo con fuentes diferentes a la oficial que llevamos en Cerac muestra que hay un buen número de secuestros que no está incluido, muchos en Arauca, Norte de Santander y el Bajo Cauca antioqueño, en donde hay menos denuncia. Casi todos los casos de secuestro son de civiles (93%).



El proceso de paz sirvió con las hoy extintas Farc incidió significativamente en llevarlo a mínimos. Pero la transformación de la violencia después de la terminación del conflicto con ese grupo y la persistencia de la violencia del conflicto con el ELN explican la mayoría de los casos de secuestro.



En efecto, en los casos registrados por Cerac que tienen una atribución del autor del crimen, los principales responsables son grupos pos Farc (36%) seguidos del ELN (15%) y el Clan del Golfo (10%).



Pero no fue sólo el proceso de paz; para 2016 la oleada de secuestro había caído. Santiago Montenegro y Álvaro Pedraza demostraron que la expansión de la telefonía móvil contribuyó significativamente a su reducción.



La creación de grupos especializados, profesionalizados, de intervención rápida -los Gaulas- tanto en áreas rurales como urbanas, contribuyó a su reducción, con el desarrollo de operaciones que privilegiaban la vida, con tasas de éxito que en un año alcanzaron más del 90%.



La judicialización contribuye, pero menos; la prueba está en la reincidencia, que también ocurre en ese delito y que está detrás de esa transformación de la violencia.

¿Qué hacer? Primero, aumentar capacidades, reactivando Gaulas, creando nuevos e incorporando en ellos al servicio activo a mujeres y hombres de la fuerza pública que se han retirado en los últimos años, metiéndole plata al problema en equipamiento de alta tecnología y con entrenamiento continuo.



Segundo, con una respuesta judicial novedosa, centrada en evitar la reincidencia -tarea de prioridad para la próxima fiscal- y, tercero, pero no menos importante, haciendo realidad la política de seguridad humana: proteger empresarios, dueños del capital productivo e inversionistas debe ser meta en esa política, sin discriminar, sin vergüenza.





Jorge Restrepo

Profesor de Economía de la Universidad Javeriana, director de CERAC.

Twitter: @jorgearestrepo