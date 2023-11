Votos por el metro

Uno de los principales ganadores de la jornada electoral del domingo pasado no es un candidato ni un partido político, sino un proyecto de infraestructura para la movilidad. Se trata de la Primera Línea del Metro de Bogotá, cuyo futuro hizo parte de los temas más álgidos de la campaña por la Alcaldía Mayor de la capital de la República, introducido por el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

Una de las banderas de la Casa de Nariño, impulsada además por su candidato derrotado, Gustavo Bolívar, fue la modificación del actual contrato con un tren elevado para incorporar tramos subterráneos. El primer mandatario no ha cesado desde su llegada al poder en la búsqueda de opciones para frenar el desarrollo normal de este proyecto, uno de los más costosos en la infraestructura vial y de movilidad del país.



Esta permanente interferencia desde el Ejecutivo no solo ha enfrentado al Gobierno con la alcaldesa capitalina, Claudia López, sino que ha creado un ruido dañino con el consorcio de origen chino, a cargo de su construcción. El deseo del presidente Petro de ‘descarrilar’ la Primera Línea del Metro como está aprobada lo llevó incluso a generar la expectativa de que el rumbo del proyecto se definiría en su reciente periplo diplomático a China.



Luego que el asunto ni siquiera fuera incluido en la declaración conjunta con el líder de Beijing, Xi Jinping, el jefe del Estado abrió la puerta a “muchas formas” para cambiar la obra, incluidos “plebiscitos”, “consultas” y “asambleas populares”.



Pocos días después, más de 2,1 millones de bogotanos- casi 70% del total de la votación capitalina -manifestaron su apoyo a Carlos Fernando Galán, alcalde electo, y Juan Daniel Oviedo, quien ocupará la curul en el Concejo como segundo en la contienda. Ambos candidatos a dirigir el Distrito Capital habían expresado su compromiso a continuar el proyecto del metro bogotano como se está desarrollando.



Las mayorías capitalinas decidieron en las urnas el futuro que desean para la Primera Línea y enviaron un mensaje al presidente Petro de rechazo a su intromisión en los asuntos de la ciudad. El plebiscito que el mandatario anhelaba prácticamente se celebró el pasado domingo y terminó en un resultado negativo para sus intenciones. No es exagerado afirmar que las elecciones en Bogotá se tradujeron en un mandato claro, mayoritario e inequívoco a la continuación de la obra del metro capitalino, sin modificaciones.



Más aún, es momento que el presidente Petro escuche con atención y afecto a la ciudad que gobernó hace unos años y que le ha dado sus principales victorias electorales. Los palos en la rueda que el Gobierno ha intentado meterle a la Primera Línea del Metro de Bogotá deben cesar ante esta democrática manifestación en las urnas.



Ya es hora de detener tantas distracciones al desarrollo del proyecto que registra, con corte al pasado 30 de septiembre, un avance del 25,91%. Varios frentes de obra, que incluyen el patio taller en Bosa, la calle 72, la avenida 68 con Primero de Mayo, entre otros -continúan trabajos y requieren ganar mucha más tracción-.



El alcalde electo Carlos Fernando Galán recibió del electorado capitalino la tarea de coordinar con el consorcio chino el rumbo de la obra para su fase de pruebas arranque en diciembre de 2027, al final de su cuatrienio. Serán cuatro años donde el Distrito deberá impulsar el proceso de la segunda línea, desarrollar las obras de movilidad y espacio público complementarias y visualizar el futuro de la red metro. En conclusión, cerrar este capítulo de la intromisión política y abrir el de la ejecución e implementación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda