Y ahora los costos

La reactivación, esta semana, del debate del proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República ha desatado polémica ante la aprobación en bloque de distintas partes de la iniciativa. Artículos como el que define a la Adres como pagador único del sistema y el que define solo 15% de las facturas bajo auditoría han despertado graves alarmas sobre las garantías de la discusión parlamentaria y sobre la sostenibilidad financiera futura del sistema.



A estos puntos críticos en el trámite del articulado en el Legislativo se han sumado otras alertas serias en torno a la viabilidad fiscal de la reforma, de ser finalmente aprobada. Ayer el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso un informe sobre un “escenario de factibilidad” del proyecto sanitario, esto es, los cálculos oficiales de cuánto costaría la implementación de la reforma en los próximos diez años. Solo en 2024 estas estimaciones llegan a los $929 mil millones mientras que, al año siguiente, esos costos se disparan a los $7 billones y en 2026 a los $9,6 billones.



Por meses congresistas opositores de esta iniciativa gubernamental presionaron a la cartera de las finanzas públicas para que produjera el “aval fiscal” de la reforma a la salud, es decir, el estudio ministerial sobre el proyecto en discusión que analiza los impactos de su contenido en el gasto público y su concepto.



Si bien el informe del ministerio de Hacienda no constituye técnicamente ese “aval”, los cálculos que éste incorpora no pasaron desapercibidos. En especial, porque esos costos que traería la reforma a la salud no están incluidos ni guardan consistencia con el Marco Fiscal de Mediano Plazo de las cuentas públicas.



Este panorama es problemático por varias razones. La primera es que añade a la discusión álgida sobre no pocos aspectos del proyecto de reforma sanitaria una preocupante arista fiscal, sospechada por los legisladores contrarios a la iniciativa desde el inicio del debate.



Esto es, a las alarmas sobre la eliminación de las EPS, las capacidades insuficientes de la Adres y la transformación a la fuerza de un sistema mixto a uno centrado en el Estado, entre otros puntos, se suma la viabilidad para costear estos drásticos cambios.



Segundo, al aval fiscal del Ministerio de Hacienda sobre el proyecto de reforma pensional -que reconoce un aumento del pasivo bajo supuestos optimistas- se tienen que acumular estos “escenarios de factibilidad” del articulado de salud, la otra iniciativa del paquete gubernamental.



Todo esto les da la razón a los críticos que, hace meses advirtieron, que el Gobierno debía presentar al país una estimación técnica de los costos totales de su agenda de tres reformas -salud, pensional y laboral- y la naturaleza de su impacto sobre la senda fiscal del Estado.



De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) hace unos meses también advirtió que los proyectos de ley, en trámite en el Congreso, podrían traducirse tras su aprobación en necesidades de gasto público, no contemplados en los cálculos del Marco Fiscal de Mediano Plazo. En unas pocas semanas, el Carf seguramente publicará su análisis sobre esos escenarios del Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud y su impacto en las cuentas públicas.



En conclusión, se hace necesaria una mayor claridad sobre la presión de costos y gastos a la que someterá tanto el proyecto de reforma a la salud como el resto del paquete reformista del gobierno Petro, a la ya de por sí tensionada ruta de sostenibilidad fiscal de la Nación. Este constituye un elemento crucial para el debate público y la decisión final de los congresistas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda