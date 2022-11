¿Y ahora qué?

El Gobierno Nacional cuenta con todos los motivos para celebrar el indudable logro legislativo de la aprobación de la reforma tributaria. No solo quedó demostrada la amplitud de las mayorías parlamentarias de las que goza hoy el Ejecutivo, sino también que la administración Petro podrá extraer de la economía -y en especial de los hombros de las empresas- un abultado recaudo de 20 billones de pesos en 2023, año de desaceleración en Colombia y en el resto del mundo.



Pero, cerrado el capítulo del trámite legislativo del alza de los impuestos, los retos de la agenda económica del Gobierno Nacional no cesan. En primer lugar, el sacrificio de los distintos sectores productivos del país -con mayor fuerza en el minero-energético- con las elevadas tasas de tributación para 2023 debe equipararse con una mayor claridad de la administración Petro sobre el destino de esos 20 billones de pesos.



El propio primer mandatario ha dado algunas señales de hacia dónde orientará los recursos: infraestructura educativa, acueductos y mejoramientos de vivienda rural, la nueva versión de Ingreso Solidario para jóvenes madres cabezas de familia, capitalización del Banco Agrario y las llamadas ‘alianzas público-populares’ con las juntas de acción comunal.



Asegurados los dineros este el momento de dar a conocer muchos más detalles y criterios técnicos para el diseño e implementación de estos programas. En especial, cuando tienen el reto, como lo afirmó el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, de reducir en cuatro puntos porcentuales la pobreza, esto es, alrededor de dos millones de colombianos.



Dado que uno de los objetivos de la nueva tributaria apunta hacia la sostenibilidad de las finanzas públicas, lo mínimo es que una parte de los recursos recaudados -así como la positiva dinámica de recolección de impuestos que la Dian viene reportando- se direccionen a disminuir el desequilibrio fiscal. El Gobierno Nacional no puede cesar en sus esfuerzos de enviar más señales a los mercados de su compromiso con la estabilidad y la sostenibilidad de las finanzas del Estado colombiano.



En una reciente entrevista el ministro de Hacienda llamó la atención a los empresarios a “no generar pánico económico” y a “reconocer públicamente” que el Gobierno Nacional es responsable en materia fiscal.



Si el jefe de las finanzas públicas se refería a las posturas de varios gremios de la producción a los impactos que la reforma tributaria traerá a sus actividades empresariales, estas voces, sostenidas por análisis de respetados centros de estudios económicos, hacen parte del debate democrático que deben tener los temas de la economía en el país. ¡Qué más alarma que el propio presidente de Colombia, en la cumbre climática COP27, enviando mensajes contra el funcionamiento de los mercados y la financiación del sector de hidrocarburos (importante fuente de recursos fiscales) y pidiendo que se ponga fecha límite a su existencia como actividad económica!



Esto si se tiene en cuenta que el Gobierno Nacional sigue sin dar a conocer los detalles de su hoja de ruta de transición energética, fiscal y productiva que reduzca la dependencia nacional al petróleo.



Aprobada la tributaria, la agenda económica -y las angustias de los colombianos alrededor de ella- no desaparecerán en el aire. Junto a una estrategia para mitigar los impactos de la inflación -que ya alcanzó en octubre 14 por ciento para hogares pobres- el gobierno Petro necesita mayor prioridad y definición en los temas sociales y recuperar la confianza de consumidores, hogares y empresas.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda