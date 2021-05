¿Y ahora qué sigue?

La decisión de la agencia Standard and Poor’s de rebajar la calificación de la deuda pública colombiana en moneda extranjera es una pésima noticia que tendrá profundas repercusiones para el país y la actividad productiva.



La pérdida del grado de inversión impacta con dureza la economía nacional en medio de la actual crisis política, social y económica, generada por las más de tres semanas de paro y el tercer pico de contagios. Si bien la reacción de los mercados ayer fue moderada, las consecuencias de esta rebaja de nota no se disiparán y seguirán sintiéndose en los próximos meses.



Los aumentos en los costos de la deuda pública y la del sector privado, el eventual retiro de inversionistas, la baja en la confianza en el manejo macroeconómico del país y la subida de las tasas de interés y del dólar entorpecerán aún más el ritmo de recuperación de la economía colombiana tras el peor desplome de la historia en 2020.



Aunque en estricto sentido Moody’s y Fitch Ratings mantienen su nota sobre Colombia, la rebaja de S&P está sustentada en razones que también son evaluadas y monitoreadas por las otras dos calificadoras. La incapacidad del Gobierno Nacional de aprobar un proyecto de reforma tributaria para sanear las finanzas públicas y la inestabilidad social y política de las protestas desembocó en esta pérdida del grado de inversión.



Este golpe a la economía no podía llegar en peor momento. Transitando ya en la cuarta semana de paro, las conversaciones entre el Gobierno Nacional y los promotores de las protestas no dan señales de avances. Los billonarios costos de los bloqueos y cierres de vías se acumulan día a día, asfixiando a la actividad económica, quebrando empresas, destruyendo empleos y descarrillando el positivo balance del primer trimestre.



En otras palabras, la decisión de la calificadora Standard and Poor’s es otro problema que se adiciona a los que ya la economía colombiana enfrenta actualmente y que lucha por superar. La rebaja de la nota es costosa y será costosa en el futuro, pero también lo son las pérdidas de las empresas, la parálisis de las actividades económicas y el infarto político y social que hoy aqueja al país.



Juntando todas esas problemáticas, la agenda del Gobierno debería recuperar su énfasis económico a la par de las urgencias políticas y las negociaciones con los sectores sociales. Tras la pérdida del grado de inversión, la Casa de Nariño debe agilizar la aprobación de la reforma tributaria 2.0, desbloquear la economía, dinamizar las estrategias de reactivación y robustecer y acelerar el plan nacional de vacunación.



Tanto las agencias calificadoras como el resto de analistas y los mercados deben recuperar la confianza en que el Gobierno colombiano es capaz de definir y aprobar en el Congreso la nueva reforma tributaria. Esta versión 2.0, producto del manejo, estilo y talante del ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, tiene que reflejar una hoja de ruta creíble con los primeros pasos hacia la estabilización de la situación fiscal del país.



Pero este ajuste fiscal no basta. Retomar la confianza requiere que la economía colombiana se libere de los cierres y de la parálisis. El Gobierno debe desbloquear la reactivación y liderar junto al sector privado las estrategias para retornar a la senda de la recuperación y disipar los temores de descarrilamiento.



En resumen, las señales a la economía no deben repetir los errores de las recientes señales al mundo político. Deben ser claras, contundentes, disciplinadas, bien comunicadas y sin perder el norte del crecimiento con equidad en 2021.



Francisco Miranda Hambuger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda