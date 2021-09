¿Y ahora qué sigue?

El Congreso de la República aprobó rápidamente el proyecto de ‘Ley de Inversión Social’, radicada por el Gobierno Nacional para recaudar 15,2 billones de pesos para enfrentar las urgencias de gasto social generadas por la crisis.



La reforma tributaria 2.0 era una de las prioridades de la Casa de Nariño en materia de agenda económica para este año.



La aprobación de esta iniciativa cierra un largo ciclo en la necesidad del Ejecutivo de un paquete de nuevos impuestos.

El primer intento de ajuste fiscal, impulsado por el exministro y hoy codirector del Banco de la República Alberto Carrasquilla, desembocó en descontento popular, protestas ciudadanas, pérdida de imagen gubernamental y un paro nacional de más de 50 días.



La cúpula del Ministerio de Hacienda terminaría renunciando y el articulado, retirado.



El segundo intento, hoy respaldado por el Legislativo, fue promovido por el actual jefe de las finanzas públicas José Manuel Restrepo.



El ministro se comprometió con la opinión pública a no tocar el IVA ni las cargas impositivas de las clases medias y de los sectores populares. Este fue un compromiso que tanto el Ejecutivo como el Congreso de la República cumplieron y que contribuyó con un trámite parlamentario con menos conflicto social y poco rechazo ciudadano.



Asimismo, la hoy aprobada reforma tributaria 2.0 se estructuró sobre la oferta generosa del sector privado de asumir más tributos para liberar a los ciudadanos de pagar más impuestos en medio de la crisis. Las empresas de todos los tamaños, muchas de ellas aún en plena recuperación de sus actividades productivas e ingresos, ratificaron su compromiso solidario de aportar más de 10,6 billones de pesos.



Esta contribución empresarial costeará el mantenimiento y expansión del gasto social para enfrentar el choque de la crisis de la covid-19 en términos del plan de subsidios a la nómina (Paef), el programa Ingreso Solidario, el apoyo a las firmas afectadas por el paro, así como recursos para aliviar el desequilibrio en las finanzas de los sistemas de transporte masivo.



Queda para la próxima discusión fiscal el llamado a una diferenciación tributaria para las micro y las pequeñas empresas, que hoy continúan vapuleadas por la pandemia.



Más que el ajuste fiscal estructural que la economía colombiana necesita, la ‘Ley de Inversión Social’ es una reforma tributaria para responder a la emergencia coyuntural y que debería ser sustituida al inicio del próximo gobierno.



Chuleada esta necesidad, sin las protestas del primer intento, la Casa de Nariño puede concentrarse en los otros puntos de la agenda económica para lo que queda del cuatrienio.



La senda de la reactivación económica constituye la principal prioridad del Ejecutivo. En especial, la toma de medidas, incluso anticipadas, que actúen sobre los eventuales factores de incertidumbre sobre la recuperación como los impactos de las variantes delta y mu y el potencial cuarto pico de contagios.



En segundo lugar, la vacunación no debe aflojar su ritmo, tanto para tratar de mitigar el choque sanitario como para mantener el optimismo de los empresarios y los consumidores.



El desafío del empleo sigue vigente, con mayor dedicación a las mujeres y la población joven. A pesar de la reactivación de la economía del primer semestre del año aún hay un rezago de los puestos de trabajo recuperados en comparación con los niveles previos a la pandemia. Otro aspecto crucial son las estrategias de lucha contra la pobreza, más allá de las transferencias monetarias.



En resumen, las perspectivas optimistas sobre el crecimiento del PIB no deben terminar aflojando en las medidas para que la recuperación integre avenidas de equidad.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda