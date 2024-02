¿Y la ministra del Deporte?

Panam Sports, entidad organizadora de los Juegos Panamericanos, anunció esta semana las dos candidaturas para celebrar las competencias hemisféricas en 2027. Esto oficializó, luego de varias semanas y de múltiples declaraciones del gobierno Petro sobre su “estrategia” de recuperación de la pérdida de la sede del evento continental por parte de Barranquilla. Lima, la capital peruana, y Asunción, la capital paraguaya, aprovecharon los incumplimientos del Gobierno colombiano para presentar sus aspiraciones.



El juego de señalar las culpas no tardó en iniciar. El presidente de la República, Gustavo Petro, llegó a responsabilizar al gobierno antecesor de Iván Duque del vergonzoso desenlace e incluso acusó a los organizadores de hacer una maniobra “burlándose de Colombia”. Lo cierto es que la propia misiva de Panam Sports que el primer mandatario refiere en un trino de X enumera los consecutivos incumplimientos en los distintos compromisos como ciudad sede. No tiene mayor presentación que el jefe del Estado ignore convenientemente casi año y medio de incompetencia de su equipo.



No se puede desconocer el duro golpe que la Casa de Nariño le ha infligido a Barranquilla. Estimaciones de la Cámara de Comercio de la capital atlanticense apuntan a la pérdida de $2,5 billones que habrían dinamizado la economía local, sin contar con el efecto transformador que megaeventos de esta naturaleza tienen en las ciudades. En Cali, única ciudad colombiana que ha recibido los juegos en sus 19 ediciones, se habla de un antes y un después de los Panamericanos de 1971.



El gobierno Petro le dio literalmente la espalda a Barranquilla y queda en el aire si la decisión de abandonar los Juegos estuvo motivada políticamente. Lo que sí no tiene mayor discusión es la pobre gestión del actual Gobierno, y del ministerio del Deporte. Los Panamericanos no se perdieron en un día, sino que recogen la negligencia y la ineficiencia de la administración Petro en 16 largos meses.



Una propuesta de moción de censura a la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez, está presentada en el Congreso. La pérdida de la sede de los Panamericanos debería desatar una mínima responsabilidad política. Si el presidente Petro no la asume, ¿podrá el Legislativo asignarla en un debate contra la ministra Rodríguez?



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda