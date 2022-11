¿Y los contrapesos?

En el momento de escribir estas líneas el proyecto de reforma tributaria transitaba con pequeñas modificaciones y ajustes su debate en la Cámara de Representantes. Luego de su aprobación en el Senado de la República, la iniciativa de subida de impuestos del gobierno Petro, que recaudará alrededor de $20 billones en medio de la desaceleración de la economía, será una realidad y constituye una contundente victoria política.

A pesar de las fuertes críticas al extraordinario monto y de soportar una excesiva carga sobre los hombros del sector empresarial de todos los tamaños, el alza de tributos de la primera administración de izquierda en el país mantuvo buena parte de su estructura. La industria petrolera colombiana enfrenta a partir de este momento un escenario impositivo con serias consecuencias en la viabilidad económica de los proyectos. Similar situación impacta al sector minero y, en mayor o menor grado, a otras actividades como las digitales, alimentos, bebidas, zonas francas, entre otros.



Sin desconocer las posturas individuales de algunos senadores y representantes a la Cámara que usaron los medios de comunicación y las redes sociales para expresar sus críticas al proyecto, el trámite de la tributaria del presidente Petro ratificó las amplias mayorías legislativas de las que goza la Casa de Nariño. Muy lejanas e ingenuas se recuerdan las voces que en campaña pronosticaban que el Congreso de la República -con importantes bloques de partidos tradicionales- podría servir de contrapeso al afán reformador del Ejecutivo.



Reconocer que esa relación transaccional entre la Presidencia y el Legislativo es la forma en que los gobiernos impulsan sus proyectos de ley y sus reformas no le quita peso a la pregunta sobre la existencia de verdaderos contrapesos. El debate de esta reforma asimismo terminó por convertir a los empresarios y sus representantes gremiales, así como a voceros de respetados tanques de pensamiento económico, en las voces que buscaron generar un debate más equilibrado y menos radical de las propuestas gubernamentales.



El camino más facilista sería endilgarles a estas voces un carácter de “opositores” y politizar unas posturas que alimentaron la discusión pública, que ayudaron a entender las preocupaciones de los empresarios y de sectores económicos y que dimensionaron los efectos a mediano plazo de algunas medidas en la sostenibilidad fiscal. Dirigentes gremiales, prestigiosos investigadores y analistas económicos y empresarios individuales enriquecieron los debates sobre el proyecto, incluso reconociendo su necesidad y urgencia, así como enviaron sensatas alertas sobre las consecuencias, por ejemplo, de disparar las tasas de tributación efectiva de las empresas. En otras palabras, contribuyeron a la necesaria dinámica de la democracia.



En medio del exuberante optimismo que causó en la sociedad la llegada al poder del primer gobierno de izquierda elegido popularmente, la agenda económica mutó con rapidez en un difícil desafío para la naciente administración. Los asuntos de la ‘mesa del comedor’ -inflación, empleo, pobreza, costo de vida- no solo constituyen la principal preocupación de los hogares colombianos sino también exigen del gobierno Petro unas respuestas de política pública, que hoy no están tan articuladas ni detalladas.



La aprobación de la reforma tributaria de $20 billones es un logro político indiscutible para los 100 días de la administración Petro. No obstante, el rumbo de la economía no mejorará automáticamente y requerirá de estas voces críticas para la evaluación de las políticas y un entendimiento más democrático de los desafíos en 2023.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

