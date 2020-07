¿Y los líderes globales?

Imparable. Así se está viviendo en varias regiones del mundo, incluido el continente americano, la propagación del coronavirus.



Ayer el número de contagios globales había superado los 16,2 millones, mientras que los fallecidos alcanzaron los 614,2 mil. Estados Unidos y Brasil lideran la lista de países con más casos detectados -4,2 millones y 2,4 millones- y muertes -139 mil y 87 mil-.

El planeta no solo enfrenta los impactos sanitarios de la covi-19, sino también los económicos. Estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectan la recesión global de 2020 en -4,9 por ciento.



La caída del bloque de economías avanzadas alcanzará el 8 por ciento, mientras que en las emergentes y en vías de desarrollo este indicador sería del -3 por ciento.

El comercio internacional, de acuerdo a cálculos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), podría desplomarse hasta en un 32 por ciento.



La combinación entre los impactos sanitarios y económicos de la pandemia hundirán tanto el empleo global como los avances en pobreza y lucha contra el hambre. Un reciente reporte de Naciones Unidas y la FAO no solo confirma el estancamiento en los logros contra la malnutrición, sino también estima en 130 millones los seres humanos adicionales que sufrirán hambre crónica al final de este 2020.



De acuerdo a los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la propagación de la covid-19 ha costado globalmente el equivalente a 400 millones de puestos de trabajo de tiempo completo.



Junto a los cientos de miles de muertos y millones de contagiados, la pandemia ha volcado sobre el mundo la recesión económica, el desempleo, la pobreza, el hambre y el retroceso en muchos avances sociales y económicos.



Cabe entonces preguntarse dónde están los líderes globales que estén pensando y encabezando un plan internacional de respuesta a la covid-19. Desafortunadamente, este liderazgo de las potencias y sus dirigentes hoy no es el que una crisis de esta naturaleza ameritaría.



Mientras en la más reciente crisis global de 2008 las naciones más poderosas unieron fuerzas para enfrentar la situación, la covid-19 ha desatado incluso rencillas, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, las dos economías más fuertes del planeta.



En sendas cumbres en noviembre de 2008 en Washington y en abril de 2009, el bloque de países G-20 se juntó para recuperar la economía global. Mientras esa crisis financiera demostró la utilidad del multilateralismo, la pandemia de 2020 ha encontrado este multilateralismo severamente erosionado, como lo afirmó António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.



La ONU, que el pasado 26 junio celebró 75 años de su fundación, tampoco ha sido el escenario para convocar una respuesta unida y global contra los efectos de la covid-19.

Si bien el G-20 en una cumbre de emergencia al inicio de las cuarentenas se comprometió a hacer “lo que sea necesario”, por ahora cada país está con la mirada puesta en su estrategia doméstica de respuesta.



Una excepción reciente es la decisión de la Unión Europea de crear un fondo de recuperación de 750 mil millones de euros. La ausencia de Estados Unidos en el manejo de esta crisis global ha sido impactante.



Donald Trump no ha respondido con el coronavirus como sus antecesores lo hicieron con el SIDA y con el ébola, por ejemplo.



En una crisis que el FMI calificó de “mucho peor” que la del 2008, el vacío de un liderazgo internacional se empieza a sentir. Esto no es deseable, ya que la cooperación multilateral es el camino más apropiado para poder superar los desafíos de la covid-19, desde el desarrollo de la vacuna hasta la recuperación económica, pasando por la mitigación de la pobreza.