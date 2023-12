Ya se siente

Ayer el Dane publicó su informe sobre el mercado laboral colombiano correspondiente a octubre pasado. En el décimo mes de este 2023 la tasa nacional de desempleo registró un 9,2 %, 0,5 puntos porcentuales menor que la reportada en el mismo mes del año pasado. De igual manera, se crearon alrededor de 472 mil puestos de trabajo, la mayoría en los sectores de Alojamiento y servicios de comida (268 mil) y administración pública (191 mil pesos).



Es bien recibida la noticia de que se sostiene el desempleo por debajo del diez por ciento, así como los datos sobre la brecha de género en la desocupación que está en cuatro puntos porcentuales a nivel nacional y 1,3 puntos porcentuales en las 13 ciudades capitales principales. En un entorno de deterioro de múltiples indicadores de desempeño en la economía colombiana, la tasa de desempleo continúa marcando en números inferiores a los registrados hace doce meses.



No obstante, no todo es color de rosa en el informe del mercado laboral de la organización estadística. Los datos desestacionalizados siguen enviando unas señales preocupantes sobre el impacto del actual freno en las actividades productivas. La tasa de desempleo desestacionalizada, es decir la que corrige los efectos de temporada y permite comparaciones mes a mes, está recogiendo los efectos de la desaceleración: 9,9 % en octubre pasado frente a 9,6 % en septiembre y 9,4 % en agosto.



A lo anterior se debe añadir serias pérdidas de puestos de trabajo en sectores productivos que jalonan tradicionalmente el empleo en la economía nacional. En octubre pasado las industrias manufactureras perdieron alrededor de 108 mil empleos mientras que en las actividades comerciales y de reparación de vehículos este guarismo alcanzó los 135 mil puestos. Industriales y comerciantes -junto a los constructores que solo crearon 41 mil empleos nuevos- llevan meses pidiéndole al Gobierno Nacional una estrategia contracíclica.



Junto a contar la noticia positiva de la tasa del 9,2 %, el Gobierno Nacional debería anunciar medidas que abordaran estos deterioros que reflejan las cifras y dinámicas del mercado laboral. El ministerio de Hacienda ha hablado en días pasados que su plan de reactivación ya lleva en marcha desde hace unos cuatro o cinco meses. No sobraría revisarlo, ajustarlo a las nuevas tendencias de los meses recientes y construir algunos de sus puntos de manera conjunta con gremios de la producción y empresarios de todos los tamaños.



La generación de empleo -en especial en medio de la desaceleración económica- constituye un tema obligatorio en cualquier agenda de “acuerdo nacional”, que incluya al sector privado y que pretenda mejorar las condiciones socioeconómicas de los colombianos. Especialmente porque son las empresas -grandes, medianas, pequeñas y micro- las responsables de generar la mayoría de los puestos de trabajo de la economía colombiana. Sin desconocer el aporte de los casi 200 mil ocupados nuevos del sector de administración pública, el músculo creador de empleo de Colombia se mueve en la iniciativa privada y empresarial.



Por ese motivo, no deben caer en saco roto las peticiones de los gremios y de los analistas para que la discusión de la reforma laboral integre medidas efectivas que incentiven la creación de empleo nuevo, así como el proceso de formalización de los puestos de trabajo y de las empresas. Igualmente, los debates sobre el aumento del salario mínimo no pueden ignorar las señales que viene enviando el mercado laboral. La prudencia es clave para que el desempleo no se dispare.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda