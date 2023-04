Ya viene El Niño

De unas semanas para acá se han multiplicado las señales respecto a un cambio fundamental en los patrones climáticos del planeta, vigentes desde 2020. La más reciente advertencia provino de los expertos que toman la temperatura promedio en la superficie de los océanos y quienes reportan las lecturas más altas desde cuando se llevan estadísticas.



Por ejemplo, el Servicio Meteorológico de EE. UU. señaló el jueves pasado que las posibilidades de lo que se conoce como el fenómeno de El Niño vienen subiendo rápidamente. Los mapas de calor muestran que en las zonas costeras de Perú y Ecuador hay registros que hacen pensar en un evento climático al menos similar al registrado a mediados de la década pasada, responsable de una fuerte sequía en las zonas andinas y las áreas Pacífica y Caribe de Colombia.



Aunque las apuestas ya venían al alza, en marzo todo indicaba que las perturbaciones se verían el próximo semestre. Ahora las probabilidades de que ‘El Niño’ se adelante a mayo van en 62%. Y el chance de mantenerse dentro de parámetros neutrales, este es de apenas un 10%.



Lo que eso significa es que hay que elevar los niveles de alerta. Para citar un caso concreto, en el territorio norteamericano esto implica huracanes menos fuertes, junto a tornados más devastadores que ya han dejado una extensa senda de muerte y destrucción en un par de ocasiones recientes. Pero en general los científicos hablan de nuevos máximos históricos en un planeta ya afectado por el calentamiento global. Esto implica un derretimiento más alto de los casquetes polares, pérdida más acelerada de los bosques de coral en los mares e incendios forestales de gran escala.



Otros puntos de la geografía se exponen a precipitaciones sin precedentes, como la que vio la población de Fort Lauderdale en Florida el 13 de abril. En apenas unas pocas horas, los residentes del lugar vieron caer una tercera parte de la lluvia que normalmente reciben en un año: 88.000 millones de galones de agua. Más allá de los datos anecdóticos, los colombianos están en la obligación de pensar en lo que puede suceder a la vuelta de unos pocos meses. Sin desconocer que los aguaceros torrenciales son hoy la norma en buena parte de la zona montañosa, es importante pensar en cómo se ahorra lo que ahora sobra para evitar que haga falta más adelante. No estaría de más, por lo tanto, que el Gobierno convoque a sus funcionarios, al igual que a alcaldes y gobernadores para ponerlos sobre aviso y, en lo posible, apoyar obras de mitigación que minimicen los daños para agricultores y ganaderos. Hacer mapas de riesgo de áreas boscosas es imperativo y más ante el peligro de quemas intencionales.



Aparte de lo anterior aparece el requisito de convocar a los actores del sector energético, especialmente en un país en donde la hidroelectricidad es la principal fuente de generación. Como lo han venido señalando los expertos, la demanda de kilovatios se ha comportado de manera muy vigorosa en tiempos recientes, lo cual deja un margen de maniobra estrecho.



Este, lamentablemente, se ha complicado todavía más por la demora en la instalación de las próximas turbinas en Ituango y por los inconvenientes para tender la línea de transmisión que conectará los parques eólicos de La Guajira con la red nacional. Ante la falta de un buen colchón de capacidad, no puede haber imprevistos como el daño de una planta térmica o un mantenimiento que tome más tiempo del programado. No menos importante es hacer un buen balance de lo que pasa con el gas, a sabiendas de que si este se usará para producir electricidad un buen número de usuarios se verá afectado. Y ello complicará todavía más el manejo de las tarifas en un país que, por experiencia, sabe que la energía más cara, es la que no se tiene.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda