¡Ojo con los salvadores!

Los siquiatras deben tener un nombre para la patología que aqueja a los personajes que se dedican a salvar a los demás de peligros reales o imaginarios imponiéndoles las soluciones que les gustan a ellos, ignorando la realidad o la conveniencia de los supuestos beneficiarios.



Uno de los escenarios preferidos por estos ‘loquitos’ es el Congreso, donde emiten leyes que los complacen, aún si son inútiles o nocivas. Por ejemplo, la velocidad máxima en vías urbanas en los diez países más seguros para conducir en el mundo es 60 k/h, y llega a 130 k/h en vías rápidas. En Colombia, quinta en mayor letalidad vial en el mundo, los ‘salvadores’ acaban de pasar una ley que reduce la velocidad máxima nacional a tortuguescos 50 k/h. ¡Pronto nos ‘salvarán’ prohibiéndonos usar automotores!



La última iniciativa de los ‘salvadores’ es francamente grotesca: El proyecto de Ley 013 de 2022, que pasó a segundo debate en la Cámara, busca prohibir en Colombia la donación de la que denominan comida ‘ultra procesada’. Con ella, impedirán que los Bancos de Alimentos reciban decenas de miles de toneladas de donaciones de alimentos como chocolate de mesa, avena en hojuelas, queso, pan blanco, trozos de pollo, atún o bebidas lácteas. Alimentos todos de la canasta básica de los colombianos.



Según el ‘World Hunger Map’, Colombia está entre los 20 países con mayor riesgo de caer en inseguridad alimentaria a nivel mundial, y 17 millones de colombianos no acceden a suficientes alimentos a diario. En Colombia se está en más riesgo de caer en inseguridad alimentaria que en el Congo o Etiopía.



Con este panorama, la labor de los Bancos de Alimentos es crucial para garantizarles acceso diario a alimentos a más de un millón de personas a nivel nacional. En palabras del director de la asociación de Bancos de Alimentos, Juan Carlos Buitrago: “Hoy en día tenemos en Colombia 560.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica, con menos capacidades futuras (54% menor ingreso). Esos niños no necesitan únicamente lechuga y pavo. Necesitan calorías”.



De permitirse la prohibición establecida en el proyecto de ley, ni los niños ni los adultos a quienes ellos atienden podrán contar con las donaciones de cereales y lácteos que necesitan como parte de su aporte calórico. Hablar de hambre en Colombia trata de supervivencia, no de preferencias. Seguramente no sea así para los honorables congresistas que impulsan esta iniciativa, pero si lo es para los millones de colombianos que enfrentan la brutal realidad de la carencia.



En contraposición a organizaciones como los Bancos de Alimentos, se encuentran organizaciones fondeadas por oligarcas extranjeros, desde Bloomberg hasta Soros, que buscan imponer en Colombia los gustos, prejuicios y caprichos de sus multimillonarios patrocinadores. Es hora de que Colombia reconozca el peligro para sus habitantes de ‘salvadores’ como estos, determinados a obligar al país, a través de sus cipayos, a comer lo que ellos le permitan. O a no comer.



EMILIO SARDI

​Empresario