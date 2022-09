Conectar los sectores agrícola y energía

Cada día crece la presión para reducir los niveles de emisiones de gases GEI de acuerdo al compromiso de los gobiernos con el cambio climático.



Uno de los mercados más desarrollados es el de combustibles renovables que ha experimentado altos niveles de convergencia en los precios de algunos segmentos de los mercados agrícola y refinación de combustible. En el caso del Brasil el número de nuevos vehículos ligeros (Anfavea) alcanzó casi 2 millones de unidades vendidas en 2021 de los cuales el 81% eran vehículos de combustible flexible y sólo 1,7% de este total era de energía eléctrica. Hoy el stock de vehículos flex en Brasil supera más de 30 millones de unidades.



La convergencia ha comenzado a ocurrir puesto que los precios de materia prima están influenciados por la demanda de esta nueva energía y de materias primas para ingredientes alimenticios y concentrados para animales, además de la dinámica del mercado que influencia precios de gasolina, maíz, etanol, diésel, aceite de soya y diésel renovable por nuevas regulaciones ambientales, mezclas de combustible e inversiones en capacidad de producción.



De acuerdo al artículo Converging energy markets in pursuit of net-zero world de Fitzgibbon, Navarro y Tai de McKinsey, el mercado de maíz de EE. UU. es ejemplo de un ciclo de convergencia completa desde que el estándar de combustibles renovables (RFS) permitiera que la producción de etanol aumentara y el mercado del maíz pudiera converger con el mercado de la gasolina.



Lo anterior dio como resultado que el precio del maíz equiparara con el mercado de gasolina durante ciertos períodos puesto que el etanol se mezcla con el 98% de la gasolina en los EE. UU. lo que representa volúmenes importantes en ese país. El destino de los combustibles renovables es competir con las baterías de los vehículos eléctricos, el hidrógeno y los combustibles derivados del petróleo tradicionales en la demanda del transporte. El biocombustible y aceites vegetales hidrotratados son químicamente similares al combustible diésel de petróleo luego cumplen con la especificación estándar para aceites combustibles diésel (ASTM D975) y puede transportarse en tuberías de petróleo y tanques de almacenamiento.



Los cambios en la oferta y demanda de combustibles renovables impulsará los precios determinados por la forma cómo el Gobierno establezca normas, ofrezca apoyos, subsidios o créditos fiscales y se realicen las inversiones en capacidad, se modifiquen tecnologías o se comporten precios de otros combustibles.



Los vehículos eléctricos no están a la vuelta de la esquina en el país y si no se toman las medidas necesarias en los próximos años aumentará el parque de vehículos a combustión. Una acción para aprovechar esta gran oportunidad es la sinergia de empresas conjuntas en los sectores de energía y agricultura si el Gobierno da los primeros pasos.



FRANCISCO BARNIER GONZÁLEZ

Consultor Financiero y Gobierno Corporativo

