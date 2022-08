Futuro de Ecopetrol

Ecopetrol debe constituirse como la piedra angular de la estrategia en la gran apuesta del Gobierno de Gustavo Petro en la transición energética verde para descarbonizar la economía. El compromiso de Colombia consiste en lograr una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en 51% para 2030. Según el Ideam, Colombia emite 237 millones de toneladas anuales de CO2 equivalente al 0,47% de la emisión mundial y 50% proviene de la deforestación.

El Ministro José Antonio Ocampo ha señalado que Ecopetrol no disminuirá sus volúmenes de producción y la estatal debería incluso aumentar su capacidad exportadora de manera inteligente en próximos años. Con el descongelamiento de sanciones por parte de Washington, la entrada de las Majors y restablecimiento de relaciones comerciales con Venezuela, una alternativa podría ser que Ecopetrol bajo un esquema de adecuada seguridad jurídica realizara operaciones de exploración y producción en la Cuenca del Lago de Maracaibo que concentra el 83% de las reservas petroleras, consideradas las mayores del mundo.



La cercanía facilitará labores incluyendo logística y transporte de crudo. Ecopetrol podría alcanzar volúmenes adicionales superiores a 500 mil barriles día para fines de exportación, generar divisas y nuevos ingresos para la Nación. Ecopetrol está en capacidad de hacerlo.



El país podría estructurar un Fondo de Transición Energética Sostenible para no monetizar todas sus divisas y estabilizar la tasa de cambio que sea consistente a un Marco Fiscal de Mediano Plazo a partir de 2023.



Ese fondo puede establecerse siguiendo experiencias de países productores de petróleo, incluido México y jugaría un papel como institución fiscal especial que permita mejorar la gestión fiscal con horizontes más amplios, asegurando calidad del gasto y sostenibilidad de las políticas fiscales. El fondo sería flexible pero asegurando transparencia, buena gobernanza y responsabilidad fiscal y a través del Fenoge u otros mecanismos podría invertir en empresas de energías renovables, eficiencia energética, transporte sostenible o proyectos que recuperen el medio ambiente.



Fuera de energías solar y eólica, que no son fácilmente exportables, Colombia no se debería casar sólo con una tecnología emergente hasta que no se imponga una de ellas como hidrógeno verde, geotermia, plasma, entre otras. En los sistemas de celdas de hidrógeno y carga falta mucho desarrollo. Hay que avanzar en la sustitución del parque automotor a eléctricos, aún 93% de nuevos vehículos son a combustible y el cambio tardará años. La petroquímica no tiene sustituto actual de peso y es enlace esencial de la mayoría de industrias y miles de productos.



Ecopetrol debe convertirse en una empresa de energías de gama amplia que implemente megaproyectos solares, eólicos y su interconexión eléctrica, red amplia de estaciones de energía vehicular, pilotos de nuevas tecnologías, petroquímica de mayor valor agregado incluyendo producción de urea y fertilizantes, así como megaproyectos de reforestación que compensen su huella de carbono.



Francisco Barnier González

Consultor Financiero y Gobierno Corporativo

fbarnier@gmail.co