Opa Nutresa: ¿Vender o no vender?

Las OPA de los Grupos Nutresa y Sura representan el riesgo de empresas subvaloradas cuyo precio de cotización en bolsa es inferior a su valor fundamental a pesar que aparentemente brinden información pública suficiente.

Sorprende cuando accionistas como el Grupo Argos y Sura deciden no participar debido a que conocen que la oferta 40% superior al precio en bolsa subestima el valor fundamental de la compañía. ¿Cómo es posible conocer lo anterior pues el precio de la oferta parece razonable en una valoración por flujos descontados? ¿Un accionista tienen información privilegiada no conocida y no pública en el mercado? ¿Por qué no hace el disclosure del rango de valor?

Cuando las acciones están subvaloradas ¿debería la dirección de la empresa decírselo al mercado, o callarse y dejar que inversionistas con mayor información obtengan los beneficios? ¿Debe informarlo sólo cuando se enfrenta a una opa? ¿No hay un ‘siempre y cuando’ en la permanente negociación de acciones a precios subvalorados? ¿En cuánto tiempo más se estima que el precio podrá converger al valor real como esperaría cualquier inversionista?

Es una obligación legal de empresas que cotizan en bolsa presentar al mercado toda información crítica que afecte de forma material el valor de su acción. Si sus directivos no están de acuerdo con la propuesta y conocen esta subvaloración deben divulgar información documentada que revele por qué los inversionistas no deberían vender sus acciones.

Adicional a su actividad operacional en alimentos, es conocido que Nutresa mantiene un portafolio de inversiones de largo plazo subvalorado en los Grupos Sura y Argos en donde sus precios han presentado una tendencia negativa en los últimos 10 años. ¿Cuánto impacta esta subvaloración?

No obstante Nutresa en su desempeño destruye valor para sus accionistas de manera sistemática medido por el valor agregado económico (EVA) por lo menos en los últimos cinco años puesto que el retorno de la inversión (ROIC) es inferior a su costo de capital (WAAC o rentabilidad mínima aceptable) frente al capital invertido. La empresa está obligada a mejorar sus resultados y eficiencia operacional, su rotación de activos y apalancamiento financiero como buscar mayores oportunidades de crecimiento en nuevos mercados y productos.

Puede que algunos accionistas controlantes rechacen la oferta sin una explicación concreta para el mercado pero la OPA de Nutresa parece una oportunidad interesante para miles de colombianos accionistas minoritarios invertidos a través de los fondos de pensiones como también para el país de atraer inversión extranjera productiva.

La decisión debería ser más racional que emocional y para desestimar la venta la alta dirección y su Junta Directiva deberían demostrar y documentar públicamente el valor superior de la acción y por qué sus resultados futuros serán diferentes. Esto beneficiaría nuestro frágil mercado público de valores.

FRANCISCO BARNIER GONZÁLEZ

​Principal Associate Partner, IMCI Group International

fbarnier@gmail.com