Reforma y comisiones perversas

El país requiere un análisis riguroso del tema pensional con el fin de encontrar una solución viable a largo plazo y el debate presidencial es oportuno como propuso el candidato Petro con el sistema de pilares.

Como este columnista ha denunciado en el régimen de fondos de pensiones privados (AFP), las rentabilidades han sido desastrosas y el esquema de comisiones es una vaca lechera que remunera sin importar sus resultados y al momento de pensionarse como el capital no es suficiente hasta aportes cercanos a tres salarios mínimos, la diferencia debe ser cubierta con recursos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.



Intentemos entender el asunto bien desmenuzado. Supongamos el ahorrador pensional de salario mínimo que realiza su aporte de $160.000, le deducen de manera anticipada $45.000 mensuales en comisiones de administración, seguro y fondo de garantía. Este último valor representa un escandoloso 28,1% de su ahorro pensional.



La situación es tan grave que el afiliado aporta $1.920.000 anuales y al noveno año habrá contribuido $17.280.000. En el caso, el valor del portafolio rentando 7% e.a. debería ser $24.608.000 pero por cuenta de las deducciones alcanza $17.687.000, superando sus aportes solo nueve años después!



Esto es aberrante, significa valor y rentabilidad negativa del portafolio durante todo este período luego la presentación actual de performance de los portafolios es engañosa.

El país necesita realizar cambios urgentes al régimen contributivo pensional además afrontar el grave problema de protección social de colombianos en edad pensional que no han alcanzado o no cuentan con mesada aunque este régimen no contributivo debe financiarse con presupuesto nacional separado del régimen contributivo.



Una reforma debería autorizar tanto a Colpensiones y las AFP para competir en igualdad de condiciones en ambos regímenes. Además, el sistema de prima media debería estar fondeado y el valor del activo igualar su pasivo pensional a final de cada año como ocurre en Estados Unidos en este tipo de fondos públicos y privados, asumiendo el sponsor sus riesgos.



Los elevados descuentos es la principal causa de bajas mesadas pensionales, además de mejorar la gestión de portafolio hay que disminuir comisiones a menos del 50% actual pero calculadas sobre el desempeño, en tanto que el seguro sería asumido por presupuesto nacional y el fondo de garantía no se necesitaría pues al aumentar la cotización a 20% con una rentabilidad estimada neta de descuentos de solo 6,6% e.a. se alcanzaría una tasa de remplazo cercana al 100%.



En el caso del pasivo pensional actual de Colpensiones, este deberá fondearse en un plazo estimado de 30 a 40 años lo agradecerán nuestros hijos, nietos y nuevas generaciones, resolviendo en parte la bomba pensional pues habrá también que meterle el diente a los regímenes especiales.



FRANCISCO BARNIER GONZÁLEZ

MBA Gestión de Portafolios/ Associate Partner, IMCI Group International