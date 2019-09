188 mil millones de motivos más

En los últimos diez años el Distrito Capital ha gastado 188 mil millones de pesos en 8 contratos de análisis y diseños para la primera línea del metro de Bogotá. Ese monto, equivalente a la construcción de cuatro colegios públicos con capacidad para 2.000 estudiantes, refleja no sólo el compromiso financiero que el gobierno capitalino ha tenido con este proyecto, sino también la urgencia de su avance.

Actualmente cinco consorcios participan en el proceso licitatorio para la construcción y operación de este sistema de transporte que se adjudicará en octubre y cuya primera etapa costará no menos de 13 billones de pesos.



El metro constituye uno de las obras de infraestructura más costosas y de mayor impacto para el país en los próximos años. Para una urbe como Bogotá con más de 7 millones de habitantes, la primera línea del metro es un inmenso paso adelante, pero no constituirá la solución mágica a los problemas de movilidad.



El restante 90 por ciento de los más de 12 millones de viajes diarios que se dan en la capital, el manejo y regulación de los modos de movilidad alternativa, el transporte regional y las demás obras pendientes también integran el abanico de las prioridades de la ciudad en esta materia.



La capital nunca había estado tan cerca de hacer realidad este sueño anhelado. La administración Peñalosa, que experimenta dificultades de popularidad, tiene en este proyecto una iniciativa con el respaldo de la mayoría de los habitantes de Bogotá. Los recursos de la Nación ya están comprometidos, así como los provenientes de la banca multilateral, lo que le brinda solidez financiera a la avanzada hoja de ruta.



No obstante, no se puede olvidar que estamos en época electoral. Lo ideal y esperado sería que el nuevo gobierno capitalino que entra a partir del próximo año continuará con el proyecto en su actual estructuración.



Tanto el alto compromiso de recursos públicos como la urgencia que viven los habitantes de Bogotá así lo ameritan.