A blindar la vacunación

Hoy es apenas el tercer día del plan de vacunación contra la covid-19. Pero, a juzgar por el intenso debate en redes sociales y el pulso político alrededor de la distribución y de la aplicación, pareciera que llevara mucho más tiempo.



En editoriales anteriores se han advertido los riesgos de la corrupción en la priorización de los inmunizados o en intentos de saltarse la fila, como el sucedido en Perú con el “vacuna-gate”.



Asimismo, de la necesidad de un esfuerzo concertado en la comunicación eficaz de los criterios, los beneficios y los procedimientos alrededor del plan y de la vacunación en sí misma. No obstante, una cosa es la presencia del presidente Iván Duque en un acto simbólico de la aplicación de una dosis y otra, muy distinta, el montaje de eventos políticos alrededor de las distintas aplicaciones a lo largo y ancho del territorio nacional.



Blindar la vacunación de los colores políticos no es una petición caprichosa ni busca arrebatar el mérito de ninguna administración ni despacho. Su objetivo es garantizar al ciudadano que su derecho a la salud es prioritario y está por encima de los beneficios de corto plazo de la política electoral.



Ningún funcionario público puede olvidar que la vacunación es una estrategia sanitaria donde la salud de los ciudadanos es la misión primordial. Cualquier acción que ponga en tela de juicio ese orden de prioridades corre el grave riesgo de minar la confianza de los colombianos en todo el esquema de inmunización. Confianza que es crucial no solo para persuadir a quienes hoy no quieren vacunarse, sino también para fortalecer principios del plan como el de la equidad, la solidaridad y la universalidad.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda