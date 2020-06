Abran los centros comerciales

A cuenta gotas va el plan piloto de apertura de los centros comerciales en Bogotá. Esta semana iniciaron tan solo cuatro de los 69 complejos de este tipo que hay en la capital del país y que cuentan con más de 13.000 locales. La Alcaldía Distrital anunció que a partir del próximo lunes se tomará la decisión final de cuántos podrían reabrir y bajo qué condiciones.



Al igual que otros sectores productivos, los centros comerciales no van a reanudar sus actividades como las realizaban el día antes del confinamiento. Los protocolos sanitarios implican un control estricto del aforo para evitar aglomeraciones peligrosas, adaptaciones a baños para las medidas de higiene y lavado de manos, desinfectantes así como el cierre de las plazoletas de comidas - solo para domicilios- y las salas de cine, negocios “ancla” que son cruciales para estos establecimientos.



Reabrir los centros comerciales en las distintas ciudades del país no será la fórmula mágica que sirva de salvación al desplome de las ventas del sector comercio. Pero sí constituye una parte integral dentro de la estrategia de reactivación de la economía del país.



Tras casi 80 días de aislamiento preventivo, los colombianos en la mayoría del territorio nacional están retornando a sus actividades productivas. No obstante, es normal sentir miedo e incertidumbre de salir a las calles en medio de una pandemia todavía vigente.



Son necesarias todas las medidas que generen la confianza necesaria para el regreso a esta “nueva normalidad” que exige mayores prevenciones sanitarias y más disciplina y autocuidado. En Medellín, por ejemplo, sus centros comerciales operan desde la semana pasada y en Barranquilla 31 de 53 complejos reabrieron sus puertas en la presente.



No se trata de regresar a la imagen de la plazoleta de comidas, la sala de cine o los pasillos del centro comercial, atestados de usuarios en el fin de semana. Es un paso más en la adaptación a estas nuevas condiciones y en la larga ruta hacia la recuperación de la economía.



