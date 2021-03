Dentro del variopinto conjunto de más de 560 iniciativas del plan de reactivación económica del Gobierno Nacional se destacan 185 proyectos de agua y saneamiento básico con una inversión de 2,6 billones de pesos.



Si bien la suma de todas estas obras equivalen al monto total de una de las del “top diez” de infraestructura vial o de transporte, la contribución de este rubro de acueductos radica en su alto número, su distribución regional y su impacto en la calidad de vida de millones de colombianos.

De acuerdo a cifras del viceministerio de Agua, desde el lanzamiento oficial en agosto pasado el ‘pico y pala’ ya está en marcha en el 29 por ciento del paquete de agua del llamado “Compromiso por Colombia”.



Es decir, cinco proyectos ya han sido concluidas y 49 obras más están en ejecución. Cabe añadir que hay otros 242 proyectos de infraestructura en agua potable y saneamiento básico que no pertenecen al plan de reactivación.



Al igual que en otros sectores del “Compromiso por Colombia” este semáforo del estado de avance de las iniciativas permite focalizar los esfuerzos para la aceleración de los proyectos en proceso de contratación y en evaluación.



Estos proyectos de redes de acueductos y alcantarillados benefician directamente a los ciudadanos y se encandenan con otros subsectores y proveedores de materiales e insumos nacionales y locales.



Acelerar el ‘pico y pala’ es una urgencia que no se limita al capítulo de agua y saneamiento básico sino que contempla otros centenares de proyectos- incluyendo megaobras de infraestructura- cuyo estado de avance no está muy claro. Ya pasó el momento de hablar de la reactivación como una sombrilla abstracta de medio millar de proyectos y dos millones de empleos para definir con mayor exactitud y detalle las realidades de inversión, de impactos regionales, de avance en el cronograma y de generación de puestos de trabajo de cada proyecto. Solo así la reactivación tendrá un rostro tangible.