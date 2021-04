Alerta de populismo

Al estilo de lo que ocurre en las primarias estadounidenses con el ‘Super Tuesday’, América Latina vivirá este fin de semana su propio ‘Súper Domingo’, con la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Ecuador, los comicios en Perú y también el balotaje en varias regiones de Bolivia, todo en una misma jornada. Y eso porque Chile, que tenía previsto hacer su votación para la Constituyente también en esta fecha, lo aplazó para mayo ante el fuerte impulso del coronavirus.



El resultado de estas citas electorales aún es incierto, y lleva meses generando ruido e incertidumbre por el mapa político que deje en Latinoamérica este movimiento de piezas.



Quizá el panorama en Ecuador es más claro, con un balotaje entre Andrés Arauz, delfín de Rafael Correa, y Guillermo Lasso, el exbanquero que se presenta por tercera vez. Aunque, eso sí, a pesar de que el candidato de izquierda ganó con soltura en la primera vuelta, las últimas encuestas no ven un claro vencedor, y reportan 25% de indecisos.



En Perú el panorama no es tan claro. Con 21 partidos participando en las elecciones, 18 candidatos en liza y ningún favorito, convergen en esta cita una multitud de enfoques políticos para ese país vecino, el cual registró una de las peores caídas económicas en 2020 y aún no deja atrás su crisis política.



Independientemente de quién sea el líder de estos países, cabe recordar que América Latina fue la zona más golpeada por la pandemia y registró la mayor caída de su PIB en 100 años, por lo que esta es una región que no se puede permitir malos manejos económicos.



Los expertos alertan que la pandemia es el caldo de cultivo perfecto para populismos que generen indisciplina fiscal y económica. Esperemos que esa alerta no se haga realidad.



