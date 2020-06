Alivios no reemplazan la apertura

El Gobierno Nacional, por medio de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (Ugpp), publicó el reporte del primer mes del Programa del Apoyo al Empleo Formal, el plan de subsidios a la nómina para las empresas.



Aunque inicialmente estimado en unos dos billones de pesos, el primer bloque de casi 100 mil compañías de todos los tamaños recibirá recursos por unos 850 mil millones de pesos y beneficiará a más de 2,4 millones de trabajadores.



Uno de cada tres pesos del programa se destino a pequeñas y microempresas, entre uno y 50 empleados. Otra tercera parte de los recursos fue girado a 597 firmas con más de 500 trabajadores.



Este primer giro corresponde a la nómina del mes de abril y se entrega a principios de junio. Teniendo en cuenta el golpe tan severo que sufrió la economía en el mes de la cuarentena más estricta, cabe preguntarse cuántas empresas se habrían salvado con unos giros más tempranos.



Dicho esto, queda claro que este plan de subsidios constituye un alivio valioso para miles de negocios que la crisis de la pandemia mantiene hoy al borde de la quiebra. El programa asimismo es una estrategia de protección al empleo porque sin empresas, no habrá los generadores de puestos de trabajo para la recuperación.



Una de las consecuencias más desastrosas del coronavirus, y quizás la más extendida en el tiempo, será la destrucción de empleos, cierre de negocios y quiebra de empresas que dejará a su paso. Ante la dificultad de reconstruir tejido empresarial y formalidad laboral, es necesario que el Gobierno continúe por varios meses más este programa de subsidios.



No obstante, la mejor estrategia de recuperación económica es la reactivación rápida de los sectores productivos junto a la generación por parte del Gobierno de confianza en los ciudadanos para retornar a sus actividades y a sus decisiones económicas. No hay plan de subsidios y alivios, por más generoso que sea, que reemplace la reactivación de los sectores y su impacto en la confianza de productores y consumidores.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda