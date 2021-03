Si algo ha demostrado la pandemia del coronavirus hasta este momento, es que hasta que todo el mundo esté vacunado, los riesgos sanitarios de la covid-19 no se van a terminar.



En el mundo estamos siendo testigos hoy en día de esa afirmación. A pesar del avance de las campañas de vacunación y de que algunos países ya han pasado por una segunda y hasta una tercera ola, como en Europa, el virus no afloja su impacto: en Brasil ayer se registraron más de 90.000 casos en un solo día.



Y no es el único, pese a que Italia ya ha administrado más de 7 millones de vacunas, ayer superó los 23.000 nuevos contagios, y desde este lunes 11 de sus 20 regiones, donde viven unos 40 millones de personas, volvieron a confinarse, con los cierres de comercios y otros establecimientos que eso supone.



París se encuentra en una situación similar y ya planea de nuevo su cierre, mientras que Polonia anunció restricciones parciales. De hecho, toda la Unión Europea está en estos momentos analizando qué medidas implementar de cara a la Semana Santa, para evitar una disparada de casos como la que se presentó después de Navidad.



No hay que olvidar que recién cumplido el año desde que la covid-19 llegó a Colombia y desde que se declaró como pandemia por la OMS, 121 millones de personas se han contagiado y casi 2,7 millones han perdido la vida. Y mientras que hace pocas semanas celebrábamos la desaceleración de los casos en el mundo, estos están repuntando de nuevo.



El llamado a los colombianos es a no bajar los brazos en su cuidado, y a las autoridades a seguir protegiendo a la ciudadanía, pero sin caer en medidas que terminen afectando a la economía sin mejorar la situación epidemiológica. La pandemia no se ha acabado.



framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda