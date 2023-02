Chantaje a Bogotá

“Si la Alcaldía no va a aceptar nada, y lo acordado era otro, pues entonces también nosotros no financiamos los proyectos de Bogotá. Así de fácil”. Estas son las palabras del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en entrevista con EL TIEMPO sobre la postura del Gobierno Nacional ante la primera línea del metro de la capital de la República. Aunque el alto funcionario lo niegue, se trata evidentemente de una amenaza grave de la administración Petro sobre el flujo de recursos de la Nación a los proyectos bogotanos.



El rechazo del presidente de la República, Gustavo Petro, a la primera línea del metro en Bogotá como avanza hoy en día -esto es, elevada- es de tal magnitud que la calificó de “esperpento, chambonada”. La advertencia de Reyes es inequívoca: o la alcaldesa, Claudia López, acepta modificaciones al proyecto -que hoy en día tiene alrededor de un 18 por ciento de avance- o el Gobierno Nacional, en palabras del ministro, “tampoco va a girar la plata de otros proyectos. Se priorizarán otros de otras ciudades”.



Estas afirmaciones no se pueden tratar a la ligera ya que la Nación contribuye con la mayoría de recursos en obras de infraestructura cruciales para Bogotá, distintas a la primera línea del metro, como los tres cables aéreos, el Regiotram del Norte, entre otros.



No hay que llamarse a engaño: el presidente Petro desea modificar el metro de Bogotá que no le importa que sus cambios añadan hasta 12 billones de pesos y muchos años más a la entrada en operación. Incluso llevará el tema directamente a China, país de origen del consorcio contratista.



La actitud presidencial hasta ahora ha sido de desdén por los eventuales riesgos jurídicos, las demoras en tiempo, los billonarios costos adicionales, el avance que muestra la iniciativa y, por encima de todo, la esperanza que generó en millones de capitalinos que una obra tan anhelada diera sus primeros pasos reales. Desdén que sorprenda ante la deuda que el primer mandatario les debe a los bogotanos que lo han acompañado por años en su carrera política.



¿Recordará el electorado capitalino en octubre esta actitud presidencial?

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda