De acuerdo a la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), publicada ayer por el Dane, las mujeres colombianas dedicaron en promedio cinco horas diarias más que los hombres en tareas no remuneradas entre septiembre y diciembre del año pasado.



En total las mujeres emplean unas ocho horas diarias en promedio en trabajo no remunerado.

Este es un indicador que refleja el desequilibrio entre las responsabilidades de hombres y mujeres en los hogares colombianos. Lamentablemente esta es una situación que se ha venido exacerbando en estos meses de pandemia y de crisis económica.



Esta encuesta del ente estadístico confirma la mayor carga de trabajo femenino en las casas en comparación con sus contrapartes masculinas. Por ejemplo, mientras que las actividades de limpieza y compras del hogar mantienen los mismos niveles de 2016, el cuidado pasivo (estar pendiente) es el doble para las mujeres.



Además la proporción de mujeres que perdieron su fuente de ingresos a raíz de la pandemia del coronavirus es diez puntos porcentuales mayor que la de los hombres.



Estos son resultados que no hacen más que ratificar el creciente impacto de la crisis del covid-19 sobre la población femenina en Colombia.



Las mujeres no solo han perdido proporcionalmente más puestos de trabajo sino también enfrentan mayores cargas en el hogar y dedican mucho más tiempo a trabajos y tareas no remuneradas.



Ya este diagnóstico está suficientemente documentado con distintas encuestas, indicadores y datos oficiales. La pregunta que queda es cuáles son las medidas afirmativas que permitan a las mujeres recuperarse del impacto mayor que han experimentado tanto en materia laboral como de calidad de vida.