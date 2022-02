Círculos viciosos de pobreza

En días recientes dos noticias -una coyuntural y otra histórica y trascendental- pusieron sobre la mesa del debate de los derechos sexuales y reproductivos. La coyuntural fueron los datos del Dane sobre el aumento del 19% en los embarazos en niñas menores de 14 años, entre enero y octubre del 2021, y el reporte de más de 91 mil nacimientos de adolescentes entre 14 y 19 años. La histórica fue el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó completamente el aborto en Colombia hasta las 24 semanas de gestación.

Estas dos noticias están vinculadas por el reflejo que hacen del estado de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas. Mientras el Dane ratifica la violación en la práctica de centenares de pequeñas en Colombia, la corte pone al país en el grupo de naciones a la vanguardia de condiciones de interrupción voluntaria del embarazo.



Sin la intención de entrar en el intenso debate que hay detrás del aborto en un país mayoritariamente católico como Colombia, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están conectados con sus posibilidades económicas - entre otros derechos- y la capacidad de generación de ingresos y autonomía en sus vidas.



El embarazo adolescente y prejuvenil en la inmensa mayoría de los casos no sólo aumenta el número promedio de hijos de una mujer sino también desata un círculo vicioso de pobreza, del cual la adolescente y sus hijos encuentran difícil salir. No es posible desconectar la maternidad no deseada de cientos de miles de mujeres y sus condiciones económicas.



Al mismo tiempo, la decisión de la Corte y las cifras invitan a redoblar los esfuerzos en educación sexual. Una educación que va más allá del uso de los métodos anticonceptivos para preguntarse sobre las relaciones sexuales, el machismo, la capacidad de negociación sexual y la construcción de proyectos de vida.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda