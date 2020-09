¿Cómo arrancó la reapertura?

Esta semana Colombia ingresó a una nueva etapa de lucha contra la pandemia, marcada por el fin de las cuarentenas y la reapertura de actividades sociales y económicas. Sectores como los restaurantes, el transporte aéreo y terrestre, hoteles y turismo son los directamente beneficiados con este levantamiento de las restricciones.



La reanudación de las operaciones en estos sectores son cruciales para la dinamización de la economía y, en particular, del empleo. Como lo indica el más reciente informe del mercado laboral del Dane, servicios de comida y alojamiento registraron la destrucción de 636 mil puestos de trabajo durante el mes de julio en comparación con el año pasado.



El regreso de los vuelos comerciales a los cielos del país, del servicio a la mesa de restaurantes, de las flotas intermunicipales y de las puertas abiertas de hoteles son un paso adelante en el camino a la llamada ‘nueva normalidad’. Esta constituye un delicado balance entre la necesidad de revivir estas actividades productivas y la realidad de un virus que aún no ha sido derrotado ni en Colombia ni en el mundo.



Estos primeros días de la reapertura reflejan algunos de los retos que enfrentarán estos negocios y empresas en las próximas semanas. En primer lugar, a pesar de los esfuerzos de las autoridades nacionales y locales, muchos ciudadanos aún desconocen las condiciones para volar, viajar por flota, llegar a hoteles y visitar los restaurantes.



Además, las restricciones sanitarias generan un no despreciable impacto en los aforos y la capacidad de los negocios. A esto se le añade el comprensible temor de los clientes ante la realidad de unos indicadores de la pandemia que, aunque con mejores tendencias que hace unas semanas, aún no son tranquilizadores.



Aún es muy pronto para desfallecer y el volumen de consumidores irá aumentando conforme la información y la confianza se solidifican. Este ‘factor miedo’ no será un obstáculo sencillo de superar pero que es crucial para la consolidación de esta ‘nueva normalidad’ y su impacto positivo en la reactivación.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda