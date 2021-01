El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha encargado en su primera semana en el poder de echar tierra a las políticas de su predecesor, Donald Trump, pero hay una al menos en la que incluso podría ir más allá que el republicano: el nacionalismo.

Aunque Biden dejó claro en su campaña que el nacionalismo para impulsar su industria era uno de los ejes de su agenda, sorprendió cuando ayer firmó una orden ejecutiva para poner en marcha la ‘Buy American Act’ (Compre Estadounidense), una ley creada en 1933, tras la Gran Depresión, y que va más allá del equivalente ‘Compre Colombiano’.



Es decir, esta norma no solo busca impulsar el consumo de productos nacionales, sino que trata de darle una mayor prioridad a la compra de artículos estadounidenses y de realizar acuerdos con empresas nacionales en todos los contratos del gobierno federal, especialmente en lo que se refiere a la manufactura. También retira exenciones para realizar adquisiciones a actores en el extranjero, y quita restricciones para facilitar así que se usen más componentes hechos en el país.



Su administración lo defendió como una herramienta para apoyar a trabajadores y empresas del país, y es claro que tendrá un impacto muy beneficioso para la industria nacional, pues se estima que las adquisiciones federales superan los US$600.000 millones.



“Vamos a utilizar el dinero de los contribuyentes para reconstruir Estados Unidos”, aseguró ayer Biden en el momento de firmar la orden ejecutiva, algo que a fin de cuentas no dista mucho del ‘Make America Great Again’.



Es claro que una economía de EE. UU. creciendo más beneficiará a todos, pero también que favorecer las compras nacionales irá en contra de las exportaciones de otros, incluso los que tengan TLC como Colombia. Y es que Canadá fue el primero de muchos países que protestaron por la amenaza que supone esta medida para las ventas externas. El proteccionismo fue uno de los pecados de Trump, esperemos que no lo sea también de Biden.