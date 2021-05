Con los ojos en la Fed

Todos los bancos centrales del mundo, y especialmente los de países emergentes, siempre miran de reojo lo que hace la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), y el Banco de la República no es una excepción.

En las últimas semanas en Colombia se avivó de nuevo el debate de cuáles deberían ser los próximos pasos del Emisor ante la marcha de la economía nacional y la evolución de indicadores clave como la inflación.



En apenas semanas se ha hablado tanto de la posibilidad de bajar más las tasas de interés, como de mantenerlas en niveles mínimos como los actuales para apoyar el repunte, o de ejecutar algún alza en el segundo semestre, como ya han venido haciendo algunas de las economías de Latinoamérica como Brasil.



No obstante, ese guion podría verse afectado. Aunque las autoridades de la Fed han repetido en varias ocasiones que mantendrían la tasa de interés cerca de 0 por ciento este año, el próximo, e incluso hasta 2023, unas recientes declaraciones de la secretaria del Tesoro de EE. UU., Janet Yellen, en las que dijo que por el repunte de la economía quizá tendrían que elevarse los tipos para evitar el sobrecalentamiento del país, puso al mercado en alerta de que eso pudiera ocurrir no tan tarde.



Durante la crisis de la pandemia, el Banco de la República ha sido reconocido por sus decisiones para apoyar a la economía, incluso con los cuatro cambios que se han dado en su liderazgo, lo que a su vez ha generado confianza hacia delante.



Precisamente, esa independencia y análisis de la situación va a ser clave a la hora de tomar decisiones difíciles en los próximos meses. Pero aunque la situación nacional es la prioridad para el banco central, seguramente no va a poder quitar sus ojos de la Fed